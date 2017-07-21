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Глава СК рассказал о кредите на жилье, своей зарплате, четверых детях и критике президента
21.07.2017 21:49 — Новости Общества | Tut.by
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в последнее время рассказывал только о громких делах.
— Иван Данилович, не так давно вы получили участок для строительства дома в Дроздах-2. Причем то ли вне очереди, то ли очередь была какой-то уж сильно специальной…
— Почему вне очереди? Это все придумки журналистов. Я официально стоял на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Может быть, приставку «спец» можно употребить только потому, что я стоял в очереди для многодетных семей, вот и вся специальность.
— Но я поняла, что вы как многодетный отец стояли в очереди на квартиру. А получили участок.
— Нет-нет, я стоял в очереди именно на получение земельного участка. Ну что мне эта квартира даст? Куда мы там вшестером денемся? Это же нужно целый этаж выделить!
— У вас четверо детей?
— Некоторые почему-то пишут, что трое. Четверо! И все мои. (Смеется.)
— А за какие средства, если не секрет, будете строить дом?
— Сложный вопрос… Что-то, наверное, придется продавать…
— У вас есть чудесный коттедж в Пинске…
— Коттедж — это слишком громко сказано. Скорее, домик. Вы видели его на фотографиях? Самый обычный дом. Будете в Пинске — сами сможете увидеть… Небольшой, спокойный дом общей площадью, кажется, 134 квадратных метра. И когда я думаю, что придется его продавать, у меня аж сердце начинает болеть…
— А кредит за этот дом вы уже выплатили? Если ничего не путаю, у вас был определен какой-то продолжительный срок расчетов с банком…
— На сорок лет брал кредит. Сейчас посчитаю… Брал я кредит в 2005 году, значит, до 2045 года должен расплатиться.
Дожить бы!..
— Зарплата вам позволит взять новый кредит на стройку в столице?
— Мне кажется, ваша зарплата явно больше моей. Вот сколько вы зарабатываете?
— У нас простая система: написал материал — получил гонорар. Много работаешь — много зарабатываешь. Но я полагаю, вы минимум 1000 долларов в месяц имеете?
— Примерно так и выходит, плюс-минус доллар.
— Ваша супруга ведь тоже работает?
— Сейчас в декрете. А так всю жизнь работала.
— На декретные особенно не шиканешь, их и на одного ребенка с трудом хватает. И дети требуют постоянных капиталовложений, порой немалых. Поэтому и интересуюсь, за что дом будете строить…
— Если вас так волнует моя стройка, скажу предельно откровенно: для меня самого эта тема пока довольно призрачна. Кредитов сейчас можно брать сколько угодно, но вы же понимаете, что кредит — это весьма обременительно. Вы и сами, наверное, не согласились бы его взять…
— Я вообще к кредитам с настороженностью отношусь. А вас осчастливила новость о том, что вы теперь обладатель 15 соток в Дроздах?
— Честно говоря, я даже немного озадачен шумихой вокруг этого факта…
Некоторые, наверное, думают, что если получил участок, то все, схватил Бога за бороду, пиши заявление и увольняйся, счастье привалило! Я никогда не рассматривал это как что-то сверхъестественное, что с неба манна небесная упала. Потому что понимаю: этот участок надо как-то обустраивать. Скорее всего, придется что-то продавать…
Дети подрастают, может, что-то удастся им построить.
Знаю, что среди журналистов есть ребята, которые точно все проследят: и когда начнется стройка, и на какие средства она будет вестись, и поэтапно еще фотографии будут в интернет выкладывать.
— И как вам такое пристальное внимание к своей персоне?
— Хорошо, что вы об этом спросили.
С одной стороны, мне все равно. Но в один момент было неприятно мне и моим близким, когда после назначения на должность председателя Следственного комитета появилась первая публикация, в которой были мои свадебные фотографии и фотографии детей. С моей точки зрения, это лишнее.
Публикуйте обо мне все, что хотите. Я прекрасно понимаю, что у меня публичная должность. И, соглашаясь возглавить Следственный комитет, я должен осознавать, что буду объектом всеобщего и пристального внимания. Но это не должно касаться некоторых аспектов личной жизни. Поэтому я против, чтобы без разрешения публиковали семейные фотографии. В конце концов придите ко мне, я сам полистаю с вами семейный альбом, и мы вместе выберем фото для публикации. Ну не судиться же мне теперь из-за этого с журналистами!
— Нет, это плохой тон. И, кстати, чиновники, выяснявшие отношения с журналистами в суде, как правило, плохо или бесславно заканчивают.
— Я за джентльменское решение вопросов во всех сферах.
— А где вы сейчас живете?
— Служебное жилье — ничего особенного, как у всех.
— Интересно, а как супруга отреагировала на ваше назначение в столицу, на ваш высокий пост? Обрадовалась?
— Совсем нет. Она до сих пор в себя прийти не может. Очень переживает. И за меня, и за семью. Я даже не знаю, каким словом можно охарактеризовать ее состояние, когда она об этом узнала. Но все понимает, что по-другому я не смог бы — мы же служим, и я офицер…
— Вы по натуре карьерист?
— А, по-вашему, я похож на карьериста, да?
— Вроде нет. Но я же вас недостаточно хорошо знаю…
— Назначение председателем Следственного комитета — это такое стечение обстоятельств. Так получилось… Звезды сошлись, наверное… (Улыбается.)
— Переживаете, когда вас президент публично распекает?
— Ну так он же по делу все говорит. Не припомню случая, когда было наоборот. Да и вообще, когда это глава государства наше ведомство в последнее время жестко критиковал? Я даже и не помню…
— Я так понимаю, ваши старшие дети уже должны закончить школу…
— Старшая дочь студентка вуза. А сын в этом году закончил гимназию, сейчас на перепутье.
— Куда поступать будет?
— Тесты сдал вроде бы неплохо, но куда поступать будет, пока не скажу — оставим для следующего интервью, а то я вам уже и так столько всего наговорил… (Смеется.)
— Иван Данилович, а не боитесь внезапно остаться без работы? Высокие должности — они ведь не навсегда. Вот отправят в один прекрасный момент в отставку, и что будете делать?
— У меня три высших образования. Думаю, где-то да применю себя. Так что без работы остаться не боюсь.
— Свое будущее связываете с Беларусью? Спрашиваю, потому что некоторые бывшие белорусские министры прекрасно устроились в России…
— Наверное, что-то им там предложили хорошее. Но я свое будущее связываю только с Беларусью. Это моя страна, и она мне нравится. Я не хочу и не планирую никуда уезжать.
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал о том, где живет, как получил участок для строительства, чем занимаются его дети и как он реагирует на...
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