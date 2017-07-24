Цены на лекарства в Беларуси должны оставаться на приемлемом уровне, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, посещая Борисовский завод медпрепаратов, сообщает сайт правительства .

— Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства — ни за отечественные, ни за импортные, — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, работу по импортозамещению нужно продолжать. Вместе с тем Андрей Кобяков отметил, что на рынке должны присутствовать все необходимые препараты — и отечественного производства, и импортные.

Что касается Борисовского завода медпрепаратов, сообщает пресс-служба правительства, то из 270 выпускаемых наименований в сравнении с импортными аналогами есть вопросы только по цене цитрамона, но с 1 августа она должна выровняться.

Напомним, сейчас белорусские лекарства продают дешевле импортных аналогов от трех до 28 раз. Однако импортные лекарства в Беларуси нередко стоят дороже , чем в соседних странах.

Ранее заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, отвечая на вопрос TUT.BY о цене на импортные лекарства, отмечал, что сегодня они стали намного дешевле, чем раньше.

— Все цены приводятся в соответствие с рынками сопредельных стран. Полтора года назад мы проанализировали 150 позиций, на которые у нас цены были выше, чем в Российской Федерации и сопредельных странах. Сейчас у нас осталось только несколько таких позиций. Они достаточно небольшими объемами ввозятся в страну — по 500−1000 флаконов. Это препараты не массового потребления.