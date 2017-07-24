ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Андрей Кобяков: "Люди не должны переплачивать за лекарства"

25.07.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Цены на лекарства в Беларуси должны оставаться на приемлемом уровне, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, посещая Борисовский завод медпрепаратов, сообщает сайт правительства.

— Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства — ни за отечественные, ни за импортные, — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, работу по импортозамещению нужно продолжать. Вместе с тем Андрей Кобяков отметил, что на рынке должны присутствовать все необходимые препараты — и отечественного производства, и импортные.

Что касается Борисовского завода медпрепаратов, сообщает пресс-служба правительства, то из 270 выпускаемых наименований в сравнении с импортными аналогами есть вопросы только по цене цитрамона, но с 1 августа она должна выровняться.

Напомним, сейчас белорусские лекарства продают дешевле импортных аналогов от трех до 28 раз. Однако импортные лекарства в Беларуси нередко стоят дороже, чем в соседних странах.

Ранее заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, отвечая на вопрос TUT.BY о цене на импортные лекарства, отмечал, что сегодня они стали намного дешевле, чем раньше.

— Все цены приводятся в соответствие с рынками сопредельных стран. Полтора года назад мы проанализировали 150 позиций, на которые у нас цены были выше, чем в Российской Федерации и сопредельных странах. Сейчас у нас осталось только несколько таких позиций. Они достаточно небольшими объемами ввозятся в страну — по 500−1000 флаконов. Это препараты не массового потребления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на лекарства в Беларуси должны оставаться на приемлемом уровне, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, посещая Борисовский завод медпрепаратов,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебским школьникам скормили 660 кг конфет с алкоголем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика