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Около 350 гектаров соснового леса вырубят в Могилевской области из-за короеда-типографа

25.07.2017 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Короед-типограф продолжает уничтожать леса в Могилевской области. С начала года вредитель испортил 315 тыс. кубометров ели на площади 829 га в Горецком, Могилевском, Быховском районах. Эти деревья обречены на засыхание и вымирание.


Фото: treeserviceirving.com

Единственный способ борьбы с вредоносным жуком — найти пораженные деревья, вырубить их и вывезти из леса.

По словам начальника отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма, Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Юрия Галезника, уже вырублено более 760 га пораженного леса. Но зараза распространяется быстро, и каждую неделю в области ставится на учет не менее 50 га зараженных еловых насаждений.

Страдает от вредоносного жука, но уже шестизубчатого, и сосна. На сегодняшний день в области подлежит вырубке порядка 350 га пораженного короедом соснового леса, преимущественно, в Глусском, Бобруйском и Осиповичском районах.

 
 
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Жук-вредитель испортил с начала года 315 тыс. кубометров ели.

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