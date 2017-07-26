Брестские поклонники Linkin Park почтили память Беннингтона

БРЕСТ, 26 июл — Sputnik. Вечер памяти покончившего с собой солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона собрал в среду на Брестском гребном канале около 400 поклонников.

У главного пирса был установлен большой портрет солиста известной музыкальной группы. К нему пришедшие несли лампадки, свечи, цветы и фотоснимки. Некоторые поклонники Linkin Park весь вечер простояли у фотографии Честера, скорбя. Кто-то пел песни, которые включали организаторы. Люди не расходились до заката.

"Первые четыре альбома слушал плотно. Слова помню не все, но звуки знаю точно. Помню, первый их альбом был у меня на кассете, а на обратной стороне были их записи с Jay-Z. Потом перестал слушать. Они стиль изменили, я не понял. Сегодня поставил свечку с логотипом альбома Meteora, сам маркером нарисовал. Когда новость появилась, накатили воспоминания. Уже в машину себе музыку их закинул и слушаю по кругу старые и новые песни", — поделился участник мероприятия Павел.

Алексей и Татьяна Прокопенковы, которые занимаются преподаванием социальных танцев, подготовили бразильский зук под композицию One More Light.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Танец в исполнении фанатов Linkin Park

"Слушаю с 2005 года Linkin Park. Я не то чтобы огромный их фанат, но песни с удовольствием слушаю. На концерт, к сожалению, не попал. Мои друзья ездили в Польшу, не так давно у них был тур тогда. А я в армии как раз в это время служил. На дискотеках школьных, в лагерях детских — везде ставили Numb, In The End", — рассказал пришедший на вечер памяти брестчанин Юрий.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Поклонники пели песни любимой группы, стоя у воды

Ближе к концу вечера к микрофону подходили фанаты рок-группы, вспоминая, что их связывает с ней. Завершилась акция флешмобом с фонариками на мобильных под песню One More Light.

Мероприятия в честь памяти Честера Беннингтона проходят во всем мире. В пятницу фанаты Linkin Park начали нести цветы к посольству США в Минске и поставили портрет вокалиста с траурной ленточкой.

Беннингтона обнаружили повешенным в своем доме утром 20 июля . Артисту был всего 41 год, а за несколько часов до его самоубийства группа опубликовала клип на новую песню .

Linkin Park был основан в 1996 году, однако широкую известность приобрел в 2000-м. Группа была шесть раз номинирована и два раза удостоилась награды "Грэмми". В общей сложности она выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.