Маршрутки в Бресте будут белые и синие. Плата за проезд может вернуться к 80 копейкам

Первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук провел совещание по работе и проблемам городского транспорта. Затрагивались актуальные вопросы. Так, в скором времени маршрутки в Бресте планируют закупать только белые или синие, а плата за проезд может «отмотаться» обратно — с 1 рубля до прежних 80 копеек, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

В настоящее время в областном центре обслуживают пассажиров 424 маршрутных такси, сообщил Вадим Кравчук. Они находятся в ведении 69 юридических лиц и 160 ИП. Ежедневно на 19 линий маршрутов выезжает 320 микроавтобусов. «Возраст» многих брестских маршруток достиг «преклонного». К примеру, 261 автомобиль уже старше 12 лет.

По словам Вадима Васильевича, звучит немало нареканий на работу маршрутных такси со стороны горожан. Это касается технического состояния машин, качества обслуживания, культуры поведения водителей на маршрутных линиях. Поэтому в преддверии тысячелетия Бреста необходимо улучшить качество их работы. Главное требование: при обновлении техники и решении других актуальных вопросов никак не должны пострадать пассажиры.

Необходимо учесть также предложения и просьбы перевозчиков. Накануне на рабочем совещании с бригадирами и старшими маршрутов, ГАИ, транспортной инспекцией, Брестгортрансом и другими ведомствами были высказаны несколько предложений.

Автомобильный парк маршрутных такси необходимо обновить. Они должны быть не старше 12 лет. Выработана процедура, как это будет происходить. Перевозчикам продлят договор еще на год, но в течение этого времени необходимо приобрести новый автомобиль — не старше 12 лет.

На совещании пришли к общему мнению, что и у маршруток в Бресте должна быть своя «фишка». Закупать машины будут белого или синего цвета: под цвет герба и флага города.