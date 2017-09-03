В Минске за пару дней умерли три собаки. Во дворе нашли колбасу с подозрительными таблетками

Жители многоэтажек по улицам Кропоткина и Веры Хоружей в Минске бьют тревогу: за неделю как минимум пять собак перенесли тяжелое отравление. В результате три питомца скончались. Люди нашли во дворе кусок ливерной колбасы с неизвестными таблетками внутри.

«В среду вечером был первый случай, пес умер сразу. На следующий день умерло еще две собаки — шпицы. Мгновенно все произошло. В пятницу случай повторился, но там хозяйка быстро отвезла в клинику, собаке теперь лучше. И мы в субботу, после утренней прогулки. Тяжелое состояние, но надеемся, что все обойдется», — рассказывает минчанка Елена Юричева.

Ее 4,5-летний терьер Филипп до сих пор на капельницах.



Фото: Елена Юричева

В субботу после возвращения из клиники семья встретила у подъезда соседку. И та показала им странную находку:

«Ее собака что-то нюхала в траве, женщина подошла посмотреть — а там кусок ливерной колбасы с этой таблеткой внутри», — рассказывает Елена.



Фото: Елена Юричева

Пока точно неизвестно, что содержится в таблетке — хотя есть предположения. Экспертизу пока не проводили. Но хозяйка одной из пострадавших собак уже обратилась к правоохранителям.

«В настоящее время в Советском РУВД столицы зарегистрировано одно заявление по указанному факту. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе столичной милиции.

«Судорога, кома, остановка сердца»

После обследования терьера в клинике, куда обратилась Елена Юричева, поставили предположительный диагноз: отравление изониазидом. Это лекарственное средство для лечения туберкулеза, и кстати, рецептурное. А у собак на него повышенная чувствительность. Специалистам известны случаи, когда препарат используют как яд.

— Судороги, собаки прямо каменеют. Дыхание останавливается. Когда ветеринары заподозрили такое отравление, то вкололи антидот — перидоксин (витамин В6), — вспоминает Елена. — Судя по тому, как тщательно отрезалась колбаса и прятались внутрь таблетки, думаю, кто-то делал все умышленно.

А 8-месячного спаниеля Рика спасти не удалось.Он умер в среду после выгула в том же районе, на улице Кропоткина. В темноте собака что-то подобрала в траве, хозяйка достала из пасти и выбросила. Но видимо часть щенок все же проглотил.

— Все началось, когда вернулись домой. И через полчаса собаки не стало. Галлюцинации, судорога, кома, остановка сердца. Два раза муж заводил собаке сердце, к нам очень быстро приехал ветеринар. Температура была 42. Собака «сгорела», — говорит хозяйка щенка Елена Лемешевская.

Женщине объяснили, что у собаки произошло сильнейшее отравление неизвестным веществом. Об этом случае семья поспешила предупредить других владельцев собак, и даже расклеила объявления на домах.

В следующие дни умерли еще две собаки: 3-летний шпиц у соседей Елены по дому, а потом 8-месячный щенок шпица из дома напротив. По сведениям местных жителей, тело одной из собак отдали на вскрытие и ждут результатов экспертизы в течение месяца.

Отравление неизвестным веществом пережил и 3-летний терьер Ричи в четверг, рассказывает минчанка Татьяна Картошкина.

— Через два с половиной часа после прогулки у него дома резко начались судороги, потерял сознание. Взгляд неадекватный, лапы трясутся. (…) Приходит в себя, но просто лежит, и глаза не такие — не моя собака! Потом начинает резко бегать по квартире, от меня убегать или что. Появилась агрессия. Я понимаю, что нам нужно срочно в клинику, а он не дается. Хотя обычно никогда не кусается! Когда второй приступ закончился, я как-то подхватила его и наконец отвезла ветеринарам.

Наутро собака еще падала при попытке встать на лапы. Только к субботе после «кучи уколов и капельниц» псу стало лучше. Хозяйка после инцидента написала заявление в милицию.

Ветеринары: советуем сейчас выгуливать собак только в намордниках

— В нашу клинику было только одно обращение, и собаку удалось спасти (4,5-летнего терьера. — Прим. TUT.BY). Но как мы знаем из других клиник, за последние полторы недели было еще 3−4 похожих случая по всему городу. И собаки погибали, — рассказали TUT.BY в ветклинике «Сас энимал сервис». — Поэтому сейчас мы советуем выгуливать собак только в наморднике, чтобы они не могли что-то подобрать с земли.

Чем именно отравились собаки, сказать сложно, говорят специалисты. Но симптомы примерно одинаковые: упадок сил, конвульсии, рвота, бессознательное состояние.

— Случаи похожие — очень быстрая реакция, буквально через полчаса животное умирает. Приходили с прогулки и не успевали даже привезти в клинику. При таких ситуациях в домашних условиях помочь невозможно. Нужна экстренная помощь, и принять питомца должны без очереди, — объяснили ветеринары.

Напомним, за жестокость к четвероногим в Беларуси предусмотрена административная ответственность по ст. 15.45 КоАП и уголовная по ст. 339−1 УК (вплоть до 1 года лишения свободы).