Доброе утро!

Сегодня в стране ожидается очень сильный ветер. А еще дожди, грозы… В общем, денек обещает быть не очень.





ВАЖНОЕ

С 1 сентября в Беларуси проиндексировали тарифы на тепловую и электрическую энергию. Рассказываем, сколько с этого месяца придется платить за перерасход электроэнергии.

Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС. Что будут делать — рассказываем здесь .

В «Великом камне» начали строить завод по выпуску двигателей для грузовиков, спецмашин и автобусов — стоимостью 20 млн долларов. И вот что и как здесь будут производить .

Более 50 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за сотни сообщений о минировании. Анонимные звонки о минировании различных городских объектов поступают во многих российских населенных пунктах уже третий день. Экстренные службы ни разу пока не обнаружили взрывчатых веществ в указанных местах.





Вечером порадовали наши хоккеисты: минское «Динамо» одержало вторую победу подряд — на сей раз над тольяттинской «Ладой», вновь не пропустив ни одной шайбы. Ну молодцы же, что тут скажешь!

ПОПУЛЯРНОЕ

«Они росли везде. Страшно было ходить»… Знаете, о чем этот хоррор? О грибах! Помните семейную пару со Столинщины, которая собрала за 3 часа 700 белых? Рассказали нам, как так получилось ! А еще одному грибнику повезло найти под Вилейкой гигантский боровик . Но эти хоть собираются их готовить — в отличие от парня из Могилева, который собрал 60 грибов — и съел их сырыми . Спойлер: конечно, отравился. Вот здесь у нас собраны основные правила обработки грибов .

Кстати, о хоррорах. Уже смотрели «Оно»? Этот фильм ужасов бьет все рекорды в прокате! Так вот. Роль клоуна Пеннивайза в нашумевшем фильме ужасов «Оно» сыграл шведский актер Билл Скарсгард — и знаете что? Оказывается, без грима он улыбается так же жутко !





На российском телевидении разгорелся очередной скандал: Ургант поссорился с Соловьевым и «начал канальные войны» между Первым и «Россией». Рассказываем, в чем дело .

И напоследок новости похудения: фитнес-блогер из Украины на год (почти) отказалась от сахара. И вот что из этого вышло .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Сегодня стартуют учения «Запад-2017», к которым приковано повышенное внимание западных политиков, экспертов и общественности. Мы тут прикинули, так ли страшны учения, как о них говорят — и вот вам «Запад-2017» в картинках и цифрах . В инфографике вы найдете, как менялся состав, количество техники и полигоны «Запада» на территории Беларуси, а также список учений НАТО, которые были проведены за последнее время у белорусских границ.

Продолжили наш трогательный жизнеутверждающий цикл «Гісторый майго жыцця». В очередном тексте бывшая узница концлагеря рассказывает о том, как ей повезло выжить среди болот во время войны . Текст, кстати, на мове.

А вот здесь у нас чудесная история дрессировщика-боброведа . Да-да, есть такой человек, который знает все о бобрах. Зверьки, оказывается, умеют обиженно выпячивать губу, плачут, радуются, смеются — в общем, они почти как люди, только лучше.





А вот смотрите, чем занялась одна минская семья: ученик 6-го класса фотографировал в школе обеды, приносил домой, а мама готовила те же блюда, но из магазинных продуктов. Затем сравнивала, сколько потратила денег семья, а сколько — комбинат школьного питания. Спойлер: у мамы получилось на треть дешевле, хотя должно быть наоборот . Кстати, сегодня расскажем, как школьников учат основам здорового питания — не переключайтесь.

Все новости среды, 13 сентября

Если у вас живут и кот, и собака, вы тоже мечтаете, чтобы они существовали в дружбе и гармонии? Ага, сейчас! Посмотрите вот самые яркие видео об отношениях между этими зверями , посмейтесь — и хорошего нескучного дня!

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