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Плата за электричество, "Запад-2017", школьные обеды и жуткий клоун - интересное за вчера
14.09.2017 07:20 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
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С 1 сентября в Беларуси
Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС. Что будут делать —
В «Великом камне» начали строить завод по выпуску двигателей для грузовиков, спецмашин и автобусов — стоимостью 20 млн долларов.
Более 50 тысяч человек
Вечером порадовали наши хоккеисты:
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А вот здесь у нас чудесная
А вот смотрите, чем занялась одна минская семья: ученик 6-го класса фотографировал в школе обеды, приносил домой, а мама готовила те же блюда, но из магазинных продуктов. Затем сравнивала, сколько потратила денег семья, а сколько — комбинат школьного питания.
Если у вас живут и кот, и собака, вы тоже мечтаете, чтобы они существовали в дружбе и гармонии? Ага, сейчас! Посмотрите вот
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Сегодня в стране ожидается очень сильный ветер. А еще дожди, грозы… В общем, денек обещает быть не очень.
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