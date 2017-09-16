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Глава Минздрава: в сентябре-октябре белорусы почувствуют снижение цен на лекарства в аптеках

17.09.2017 20:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В сентябре-октябре белорусы почувствуют значительное снижение цен на лекарства в аптеках. Об этом в эфире программы «Контуры» на канале ОНТ 17 сентября заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.


Валерий Малашко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В студии «Контуров» Глава Минздрава рассказал об итогах визита правительства в Индию. Он подчеркнул, что белорусская сторона заключила с индийскими производителями договоры на трансфер медицинских технологий и «поставку субстанций для наших фармацевтических предприятий».

— Вводя индийского производителя на белорусский рынок, мы в разы снижаем стоимость оригинальных лекарственных препаратов, которые поставляют европейские, в частности, компании, — заявил Малашко.

— То есть, мы понижаем цены на белорусском рынке лекарств? — уточнил ведущий.

— Совершенно верно.

Малашко заявил, что «по основной номенклатуре лекарств мы имеем снижение <стоимости> от 10% до 60%».

— Единственное, нужно понимать, что это не цена сегодня препарата в аптеке, — пояснил министр. — В сентябре-октябре это значительное снижение цены почувствуется именно в аптеках. Это процесс достаточно торпидный. Снижение будет идти постепенно, но оно будет значительным и существенным.

Валерий Малашко также заверил, что в ближайшие месяцы, «когда пойдет волна заболеваний», и в государственных, и в частных аптеках будут в наличии все необходимые препараты.

— Что касается ценовой политики, я хочу напомнить, что порядка 36% лекарств, производимых в Беларуси, имеют цену менее 1 доллара. 25% лекарств — до 2 долларов, — сказал Малашко.

 
 
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"В сентябре-октябре это значительное снижение цены почувствуется именно в аптеках. Это процесс достаточно торпидный. Снижение будет идти постепенно, но оно будет...

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