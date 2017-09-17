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На этот раз - рулевое управление. У норвежских путешественников в Беларуси снова сломалась яхта

18.09.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Путешественники из Норвегии вновь попали в сводки МЧС. На этот раз проблемы у транспортного судна произошли с рулевым управлением вблизи деревни Вялье Брагинского района, — сообщили в МЧС.


Сообщение спасателям поступило около часа дня 17 сентября. У путешественников случилась поломка с винтом рулевого управления. Помощь норвежцам оказали водолазы МЧС из Гомельского пожарного аварийно-спасательного отряда.


Судно «Сириус» принадлежит гражданину Норвегии, на борту находятся журналисты первого норвежского национального телеканала «Осло». 57-летний капитан Ойстеин Бах, 59-летний матрос Рун Маркус Гокштеди 48-летний радист и переводчик Тор Ментиярви.

Яхта 17 августа вышла из Хельсинки. Переплыла Финский залив. Далее маршрут продолжила через Санкт-Петербург — по Неве. Затем норвежцы попали в Новоладожский канал и по реке Волхов добрались до Великого Новгорода. Позже переместили судно на лафет и 1 сентября приехали в Смоленск. Оттуда уже держали путь по Днепру. 5 сентября, около 11.30, перешли российско-белорусскую границу. И тут начались испытания.

Пятого сентября они не рассчитали глубину, не справились с течением и сели на мель в Витебской области. 12 сентября, когда путешественники проплывали Речицу, в яхте забарахлил двигатель. Теперь — проблемы с рулевым управлением.

— Мы много путешествовали: по Баренцеву, Балтийскому, Белому морям и так далее. Нам интересно узнать, как живут люди в других странах. Но таких происшествий, как это, еще ни разу не случалось, — рассказал журналистам еще после первого приключения Тор Ментиярви.


Тем не менее, норвежцы не унывают. И от своих планов отказываться не собираются. Далее они намерены выйти в Черное море. Финишировать планируют в турецком Стамбуле.

 
 
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Путешественники из Норвегии вновь попали в сводки МЧС. На этот раз проблемы у транспортного судна произошли с рулевым управлением вблизи деревни Вялье...

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