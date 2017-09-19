Минские краеведы на свалке в лесных зарослях в Прилуках обнаружили старинные надгробные памятники. Есть свидетельства, что в конце 80-х их свезли сюда с кладбища возле костела Святого Роха, которое находилось в центре Минска. TUT.BY понаблюдал, как историю возвращали на место.





— Адзін-два чалавекі з такімі камянямі ня здужаюць, тут трэба талакой! — говорит Змитер Юркевич, один из тех, кто откликнулся на призыв помочь с переносом могильных плит.

Талака как раз и собралась. Мужчинам уже не раз приходилось волонтерить на похожих объектах, спасая старинные памятники.

— Нажаль, так нашыя продкі ставіліся да памяці нашых іншых продкаў. Ведаеце, даволі часта на мемарыяльных месцах рабілі проста сметнік, — продолжает рассказ Змитер.

Эти камни даже сдвинуть с места тяжело. Их вес, по прикидкам волонтеров, от 80 до 200 килограмм. Технология отработана: из металлической балки и кирпичей с досками получается рычаг, с их помощью сильные руки поднимают тяжелые плиты.





Памятники расбросаны в лесных зарослях, недалеко от Прилук. Место похоже на свалку, а сами памятники издали — на обычные валуны. Но подходишь ближе и видишь: камни обработаны, кое-где из них торчит арматура. Если стереть с них мох и пыль, увидишь высеченные имена умерших, эпитафии и кресты.

В целом состояние памятников — хорошее.

— Умели делать! — говорит кто-то.

Но есть и памятники, на которых видны мелкие трещины — с ними надо поосторожней, чтобы во время погрузки на прицеп не расколоть.

Трактор с ковшом прислал Сеницкий сельсовет, который поддержал инициативу волонтеров.

Из-под Прилук памятники поедут в центр Минска — на территорию костела Святого Роха, где когда-то находилось одно из минских кладбищ.





Руководитель молодежного общественного объединения «Гісторыка» Павел Иваницкий объяснил TUT.BY, что памятники нашел минчанин Денис Гончар, еще лет шесть-семь назад. Местный пастух рассказал ему, что надгробья давным-давно привезли с Золотогорского кладбища. В этом году «Гісторыка» узнала о находке и занялась операцией по возвращению надгробий на историческое место.

— На некаторых надгробках можна прачытаць імёны, прозвішчы. Нажаль, мы пакуль не знайшлі інфармацыі пра гэтых людзей, няма дакладнага падцверджання, што яны былі пахаваны менавіта на Залатагорскіх могілках. Але верагоднасць высокая — інфармацыя пробашча касцёла Святога Роха пераклікаецца з нашай. Адназначна, гэта толькі маленькая частка тых надгробкаў, якія некалі былі вывезеныя з Залатагорскіх могілак. Астатнія невядома дзе. Хачу звярнуцца да ўсіх жыхароў Мінскага раёна. Магчыма, у кагосці на падворках, ці ў лесе яны заўважалі такія надгробкі. Добра было б вярнуць іх на сваё месца.





Техника увозит памятники в два захода — такие тяжелые. Всего их 12, не считая мелких частей.

По стилистике памятники — католические. Имена и фамилии написаны латинскими буквами. Пока на них смогли прочесть такие имена покойных: Олимпия Лапицкая (умерла в 1886 году), Розалия Петражевская (умерла в 1882 году), Александр Грегорович (умер в 1967 году), Николай Малаховский (умер в 1889 году), Элеонора Шимаковская (умерла в 1888 году), Владислав Церпиньский-Цекавы (умер в 1881 году), Изабелла Симони (умерла в 1867 году).





Памятник Элеоноре Шимаковской, умерла в 1888 году.



Памятник Элеоноре Шимаковской имеет подписи сразу с нескольких сторон. Краеведы говорят, что для того времени это редкость — так делали, например, когда одно надгробие использовали для нескольких покойных членов семьи.

Памятник Олимпии Лапицкой, умерла в 1886 году.

Памятник Николаю Малаховскому, умер в 1889 году.

Кроме мраморных и гранитных камней были свалены в кучу блоки из кирпича. Краеведы считают, что это остатки склепов — подземных или надземных, которые нередко сооружались на кладбищах.





Рассказывают, что Золотогорское кладбище существовало в Минске еще до того, как Беларусь вошла в состав Российской империи. Некоторые исследователи считают, что кладбище основали до XVI века, причем изначально на этом месте выделяли места для умерших от холеры. Кладбище было преимущественно католическим, частично униатским. В 1771 году Екатерина II издала указ о запрете погребения в границах Минска, кроме того, кладбища отныне должны были строго делиться по конфессиям. Кладбище на Золотой Горке было предоставлено для захоронений униатам. Во времена Николая I Золотогорский некрополь в основном использовали для погребения не просто католиков (в Минске в это время основным католическим кладбищем было Кальварийское), а как раз былых униатов, которые приняли католицизм. Также тут хоронили и католиков, преимущественно они прихожан костела Святого Роха.





Настоятель прихода Пресвятой Троицы (Святого Роха) ксендз Юрий Санько рад возвращению утраченных надгробий на территорию храма. Он вспоминает: когда три года назад стал настоятелем храма, прихожане рассказывали, что камни с Золотогорского кладбища увезли куда-то в Сеницу, сгрузили недалеко от свалки.

— Вяртанне надгробкаў - гістарычная падзея. Залатагорскія могілкі існавалі ў Мінску з XVI стагоддзя. Калі касцёл быў зачынены, паступова, з 1930 года, могілкі пачалі разбураць. Сучасная вуліца Казлова, палац Мастацтва, жылы дом на Казлова, 5 — усё гэта было пабудавана на могілках. Канчаткова іх зруйнавалі ў 1980 годзе. Зараз надмагільныя камяні з могілак знаходзяцца, на тэрыторыі касцёла іх ёсць каля пятнаццаці. І вось вялікая радасць — у Прылуках давялося знайсці яшчэ столькі камянёў!





Юрий Санько просит минчан, особенно людей старшего поколения, обращаться в костел — если у вас есть информация о том, куда еще свозили камни с кладбища на Золотой Горке.





— Канешне, яны не будуць размешчаныя на тэрыторыі так, як на звычайных могілках. Плануем стварыць якуюсці архітэктурную кампазіцыю. У планах таксама працы ў архівах, адкрыццё імёнаў людзей, якія тут былі пахаваныя. Вяртаем помнікі, бо целы гэтых людзей тут, гэта нашая памяць і мы павінны дбаць пра святыя месцы.





Надгробные камни сложили во дворе костела Святого Роха. Причем, помимо памятников из Прилук, сюда вчера прибавили еще один. Он находился совсем неподалеку — в одном из подвалов дома № 44 на проспекте Независимости. О том, что в подвале лежит могильная плита, краеведам сообщила местная жительница.





Нет сомнений — она тоже с кладбища на Золотой Горке. Возможно, когда-то ее притащили в подвал строители, а потом использовали как подставку. Чтобы прочесть, на чьей могиле она стояла, нужно будет оттереть краску.



