Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Молочные горки». Его подозревают в превышении служебных полномочий, сообщили в прокуратуре.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По материалам дела, своими действиями экс-руководитель нанес предприятию ущерб на общую сумму 265 972 рубля. Материалы переданы в Следственный комитет для предварительного расследования.

Преступления, в которых подозревают бывшего директора «Молочных горок», были совершены несколько лет назад, уточнила TUT.BY старший помощник прокурора области Елена Шумейко.

ОАО «Молочные горки» было основано в 1917 году как Горецкий маслодельно-сыродельный завод. Основным направлением деятельности предприятия является переработка натурального молока и производство молочных продуктов: молока, кефира, сыра, творога и др. Производственная мощность «Молочных горок» составляет около 400 тыс. тонн молока в сутки.