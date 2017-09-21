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В Хойниках с территории завода трое работников вывезли за месяц 25 тонн рельсов

22.09.2017 13:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Из-за нахождения завода в стадии ликвидации, на его территории проводился демонтаж локальной железнодорожной ветки. Демонтированные рельсы складировались на открытой площадке для отгрузки. Всего было украдено не менее 25 тонн, сообщает УСК по Гомельской области.


Следствие установило причастность троих работников завода, занимающих различные должности, к краже рельс.

В течении месяца рельсы вывозили на личном автомобиле одного из мужчин, который после окончании рабочего дня спокойно заезжал на территорию завода. В дальнейшем, похищенный металл по нелегальной схеме сдавали на металлолом.


Двое обвиняемых взяты под стражу, один находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Двое обвиняемых взяты под стражу, один находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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