Бабье лето и увольнение Рябова, заблуждение президента и репрессии 1936-го - все за вчера

Доброе утро!

Дождались! В Беларусь идет бабье лето : прекрасная погода будет и в выходные, и потом. «Планируйте свой отдых на выходные с учетом идеальных метеоусловий», — советует нам и вам самый известный синоптик страны Дмитрий Рябов — который, к сожалению, покидает Белгидромет . О причинах ухода он не говорит, но почему-то вспомнилось, как неделю назад президент раскритиковал качество прогнозов погоды.





ВАЖНОЕ

Президент принял с докладом председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова — и потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов . «Проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли… А то так можно придумать различного рода основания, прийти — факты не подтвердились, и никто за это не ответит».

В ФСЗН, где государство берет деньги на пособия и пенсии, по-прежнему не хватает денег. Приходится брать из бюджета — и вот почему это плохо .

Для индивидуальных предпринимателей и предприятий, которые работают в сельской местности и в малых городах в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, упростили правила ведения бизнеса. Рассказываем, кто и какими льготами отныне может воспользоваться .

В столице начался суд над бывшим крупным чиновником: он взял в долг у разных людей большую сумму денег — около 500 тысяч долларов — и исчез. Конечно, нашли и задержали, и вчера вину он признал, « несмотря на некоторые противоречия ».

Ким Чен Ын отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что США могут «полностью уничтожить» Северную Корею. Вот здесь вы узнаете , как он в связи с этим назвал американского лидера и как воспринял его слова.

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Внимание! Вот здесь рассказываем о самой большой поисковой операции в истории современной Беларуси : сегодня в Беловежской пуще тысячи людей со всей страны будут искать потерявшегося мальчика. А вы там?





Вы заметили, что президента полностью захватила тема электромобилей? 31 августа Лукашенко протестировал последнюю модель Tesla, а уже 1 сентября, посещая Минский автомеханический колледж, рассказал, каким он видит белорусский электромобиль. А вот Сергей Чалый прикинул, посчитал — и не понял , кто и зачем вводит Александра Лукашенко в заблуждение относительно белорусских электромобилей.

Скоро вам могут запретить курить на балконах и лоджиях в многоквартирных домах. Кстати, вы знаете, что можно, а что нельзя делать на своем балконе и что бывает за нарушения? А мы знаем !

Очередной чудесный текст из рубрики «История Беларуси»! Рассказываем, как в XIX веке 19-летнюю минчанку обвинили в занятиях проституцией .

«- Кто такие? Зачем ко мне? — спросила Левкович. — А затем, голубушка, что не мешает тебя проверить, — ответил Евстафий Хромец. — Обращайтесь ко мне на «Вы», — поправила его Анна. — К тебе? К Бестии?- захохотал помощник пристава. — Я продажных женщин на «Вы» не величаю!"

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Остановитесь и прочтите. В 1936 году репрессировали директора и семерых сотрудников Белгосиздата. Реабилитировали их только через 20 лет, к тому моменту многие умерли в лагерях или были расстреляны. Вернулся лишь художник Марк Житницкий, который нарисовал свою жизнь в Минске, обыск, арест, суд и скитание по лагерям. А еще прислал нам из Израиля воспоминания отца . Тяжелый, но нужный текст.





Учения всё! «Запад-2017» отметился чередой происшествий и даже, не побоимся этого слова, скандалов. Все никак не можем с ними распрощаться Вспоминаем, какую технику нам показали и какие инциденты с ней произошли .

Лето, к сожалению, тоже всё :(А вместе с ним — и множество мероприятий под открытым небом, которые привлекают огромное число зрителей. Из-за этого некоторые опен-эйры сопровождаются неудобствами: постоянного сигнала мобильной связи нет, а очереди за едой и в туалет с пробками при выезде — есть. Каким фестивалям удалось этого избежать, а кому еще придется работать — разбираемся на будущее тут .

До открытия «Беларусьфильма» после 10-летней реконструкции осталось полтора месяца — и мы посмотрели, какие сокровища хранят его склады . Костюмы Анастасии Слуцкой и лисы Алисы, интерьеры короля Стаха и Иосифа Сталина… Да здесь можно затеряться в эпохах!

Уже завтра немцы выберут новый бундестаг. Поскольку в Германии парламентская республика, от итогов выборов будет зависеть, кто станет следующим канцлером и сформирует правительство. Разбираем по-простому пять главных вопросов о грядущих немецких выборах : ждать нам все же Меркель или будет сюрпри-и-и-з?

Все новости пятницы, 22 сентября

Кстати. Ученые назвали легкий и эффективный способ продлить жизнь — озадачьтесь в выходные ! А еще обязательно проверьте, качественно ли вы чистите зубы, — вот здесь простой и понятный тест .

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