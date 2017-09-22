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Бабье лето и увольнение Рябова, заблуждение президента и репрессии 1936-го - все за вчера
23.09.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
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Президент принял с докладом председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова — и
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Очередной чудесный текст из рубрики «История Беларуси»!
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Остановитесь и прочтите. В 1936 году репрессировали директора и семерых сотрудников Белгосиздата. Реабилитировали их только через 20 лет, к тому моменту многие умерли в лагерях или были расстреляны. Вернулся лишь художник Марк Житницкий, который нарисовал свою жизнь в Минске, обыск, арест, суд и скитание по лагерям.
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