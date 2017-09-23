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Из-за химических атак в Лондоне запретят продажу кислот

24.09.2017 18:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Власти Лондона планируют ввести запрет на свободную продажу кислот и других потенциально опасных веществ, сообщает The Guardian.

Из-за химических атак в Лондоне запретят продажу кислот
© Sputnik/ Виктор Толочко
Неизвестные распылили токсичное вещество на востоке Лондона

Пятнадцатилетний подросток накануне вечером распылил неизвестное вещество в торговом центре в Лондоне. В результате инцидента пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы. По информации медиков, их жизни пациентов ничто не угрожает. По версии следствия, в центре произошла ссора между двумя группками подростков. После того, как один из них распылил вредное вещество, остальные разбежались. Несколько пострадавших попытались промыть места на коже, куда попало вещество, водой.

Распылившего опасное вещество подростка задержали, полиция Скотланд-Ярда не рассматривает версию терроризма.

В последнее время в Великобритании участились случаи химических атак: за три года в Лондоне вдвое увеличилось количество нападений с использованием кислоты и других отравляющих веществ. В полиции отметили, что то, что воспринимается как отдельные случаи, может оказаться действиями одной и той же группы людей.

При этом число нападений с ножом или другим оружием снизилось.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество нападений с использованием "ядовитых веществ" в Лондоне выросло вдвое за три года.

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