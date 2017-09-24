Лукашенко предложил Кадырову реализовать ряд совместных проектов

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит большие перспективы сотрудничества Минска и Грозного и рад приветствовать на белорусской земле главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом он заявил в понедельник, встречаясь в Минске с Кадыровым, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Кадыров прибыл в Минск с первым официальным визитом

"Это Ваш первый визит в страну, я искренне рад приветствовать Вас на белорусской земле", — заявил глава белорусского государства на встрече с главой Чечни Кадыровым.

Александр Лукашенко отметил, что динамично развивающаяся Чеченская Республика для Беларуси — перспективный торгово-экономический партнер в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам Лукашенко, Беларуси знают, какой огромный личный вклад внес Рамзан Кадыров в восстановление экономики и возрождение Чечни.

Лукашенко отметил, что Беларусь "заинтересована в инфраструктурных проектах, государственных программах, реализуемых на территории Чечни".

По словам белорусского лидера, "ключевая тема" сотрудничества Беларуси и Чечни — это производственная кооперация.

"Это наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места", — сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, Минск готов запустить в Чечне автомобильное производство. "Белорусский холдинг "Автокомпоненты" готов не только продавать запчасти для легковых машин, но и совместно выпускать комплектующие для сборочного производства автомобилей ВАЗ в акционерном обществе "Чеченавто". Лукашенко также отметил перспективность поставок белорусских автобусов МАЗ в Чечню.

Лукашенко также предложил Чечне использовать белорусский опыт в области сельского хозяйства, предложил сотрудничество в области химии и нефтехимии, обменяться опытом в сфере развития спорта и туризма.

Белорусский президент отметил важность для Беларуси сотрудничества с регионами. По его словам, Беларусь и РФ пережили непростые времена, но региональные контакты спасли ситуацию. Лукашенко подчеркнул, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с многонациональной Россией.