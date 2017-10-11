Минский форум матерей со следующего года может стать республиканским - Кочанова

Наталья Кочанова. Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской форум матерей со следующего года можно вывести на республиканский уровень. Об этом заявила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова перед открытием второго городского форума матерей "Матери столицы: практика малых и больших дел - весомый вклад в развитие города", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот форум может и должен стать республиканским, потому что это знаковый проект для всей страны. Думаю, такое предложение найдет поддержку. А сделать это можно уже со следующего года", - сказала Наталья Кочанова.

На форум приглашены более 450 минчанок - многодетные мамы, женщины, которые воспитывают детей-инвалидов, одаренных ребят, ветераны войны и труда, депутаты парламента и Мингорсовета, представительницы бизнеса, научного сообщества, руководители предприятий, общественных организаций. Сначала участницы форума изучили опыт работы 9 городских предприятий и организаций (в родильном доме №5, ОАО "Галантэя", Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей, СШ №111, МКСК "Минск-Арена", детском доме "Семья", КУП "Молодежная социальная служба", ОАО "Митра", доме-интернате для пенсионеров и инвалидов) по реализации роли современной женщины - жительницы столицы, после чего мероприятия переместились во Дворец Республики.

На панельной сессии форума будут обсуждены актуальные вопросы охраны материнства и детства, демографической безопасности, сохранения традиционных семейных ценностей и поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, гендерного равенства, инклюзивного устройства города как города равных возможностей, формирования здорового образа жизни и прочие. Ярким завершением форума станет торжественная церемония вручения орденов Матери 24 минчанкам и праздничный концерт.

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