Госдеп подтвердил применение террористами в Сирии химоружия

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Государственный департамент США впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в Сирии химического оружия, завили в министерстве обороны России.

"Госдеп США на своем официальном сайте разродился очень важным заявлением, объясняя, почему американским гражданам нежелательно приезжать в Сирию, и особенно в Идлиб", — заявил официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

По его словам, Госдеп подробно пояснил, что в провинции Идлиб действует террористическая группировка, а ее бойцы используют не только стрелковое и тяжелое вооружение, но и самодельные взрывные устройства и химическое оружие. В данной связи генерал обратил внимание, что это не просто первое признание Госдепом наличия химоружия у террористов, а факты его использования.



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Генерал отметил, что, исходя из этого заявления Госдепа США, можно делать вывод, что в Идлибе действует связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в ряде стран мира, в том числе в РФ) террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра", которая применяет химоружие против мирного населения.

В оборонном ведомстве России также опровергли утверждения Государственного департамента США о российских авиаударах по сирийскому Идлибу.

"Российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам в Сирии в отличие от США и коалиции, добившихся "выдающейся победы" в Ракке, попросту стерев ее с лица земли", — заявил Конашенков.

Упреждающий ход?

В свою очередь глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов назвал признание Госдепа о применении химоружия террористами в Сирии упреждающим шагом и связал с близким окончанием военной операции в республике.



© REUTERS/ Rodi Said Началась окончательная зачистка от боевиков "столицы" ИГ Ракки

По его словам, со временем те, кто применял химическое оружие в Сирии против мирного населения и правительственных войск, назовут своих "хозяев".

"А "хозяева" пытаются сделать упреждающие ходы. Шила в мешке не утаишь: они будут выползать по мере того, как будет завершаться операция в Сирии", — сказал депутат.

Он также высказал мнение о том, процесс урегулирования в Сирии займет много времени. По его словам, для Сирии в настоящее время и в перспективе очень важна гуманитарная помощь.

Как отметил в интервью журналистам в Москве председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, правда о химоружии в Идлибе откроется после установления там режима прекращения огня, это произойдет в текущем году.

Слуцкий назвал "Джабхат-ан-Нусра" самой опасной террористической организацией из всех, которые действуют сегодня на территории Сирии.

Мирный атом

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, также коснулся темы применения химоружия. По его словам, Россия выполнила все взятые на себя обязательства по утилизации плутония, США же, не исполнив свою часть требований, ведут себя "несолидно".

Президент РФ считает, что с 2014 года Вашингтон фактически прекратил работу в области мирного использования ядерной энергии.