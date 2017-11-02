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Пропавшие в Шарковщине мама и годовалый ребенок нашлись
03.11.2017 12:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Пропавшие в Шарковщине молодая женщина и годовалый ребенок нашлись – они сами вернулись домой, сообщил в пятницу поисково-спасательный отряд "Ангел".
Двадцатилетняя Елена Кукуть и ее 10-месячный сын Тимофей, живущие в райцентре, внезапно исчезли 19 октября. Их поисками занимались сотрудники РОВД, а также волонтеры. Были распространены ориентировки с приметами девушки и мальчика, проводились розыскные мероприятия.
"Кукуть Елена и Тимофей найдены, живы! Самостоятельно вернулись домой", – сказали в отряде.
При этом в ПСО традиционно не стали раскрывать подробности исчезновения девушки и малыша.
По информации газеты "Республика", во время поисков правоохранителям удалось связаться с девушкой по Viber и выяснить, где они находятся.
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Во время поисков правоохранителям удалось связаться с девушкой по Viber и выяснить, где они находятся.
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