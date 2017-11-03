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Вертолет Ми-8, разбившийся возле Норвегии, подняли со дна океана

04.11.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Остов вертолета Ми-8, который упал в море недалеко от Баренцбурга, был поднят со дна Северного ледовитого океана минувшей ночью, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Вертолет Ми-8, разбившийся возле Норвегии, подняли со дна океана
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

Как отметили в службе, состояние поднятой части вертолета удовлетворительное, серьезных повреждений нет. Сейчас обнаруженные элементы переданы для изучения экспертам. По предварительным данным, черные ящики не должны быть повреждены. Для расшифровки данных планируется отправить бортовой самописец в Москву.

Пассажиров и членов экипажа внутри не оказалось. Ранее было обнаружено тело одного погибшего. Как сообщили в МЧС, в районе катастрофы сильное течение, что затрудняет поиск тел.

Сейчас ведется обследование района крушения с воздуха при помощи вертолета.

"Поисковые работы будут продолжены. Зона поисковой операции расширена", — сказали в пресс-службе МЧС.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 26 октября российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек (пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики), упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбурга.

В поисковой операции были задействованы пять кораблей береговой охраны Норвегии и два вертолета.

 
Теги: Минск
 
 
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Обломки вертолета Ми-8, который потерпел крушение у берегов Норвегии, были обнаружены на глубине 200 метров.

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