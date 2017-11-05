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Не сидится: Госпогранкомитет сообщил об очередях вдоль всей границы

06.11.2017 14:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Очереди на выезд из Беларуси собрались почти во всех пунктах пропуска, выезд затруднен в направлении Польши и Литвы.

В пункте пропуска Каменный Лог выезда из Беларуси ждут 125 легковых автомобилей и 300 большегрузных. В Котловке очереди меньше, там ГПК сообщает об очереди из 40 легковых и 80 фур, ожидающих выезда в Литву. Всего на литовском направлении ждут 367 легковых автомобилей и 349 фур.

Очереди собрались и в направлении выезда в Польшу, здесь в пункте пропуска "Брест" выезда ожидают 160 легковых автомобилей, 32 автомобиль в Берестовице, 163 – в Брузгах. Всего выезда в Польшу ожидают 430 легковых автомобилей и 151 большегруз.

Выезда из Беларуси в Латвию ждут 185 фур. На белорусско-украинской границе очередей практически нет, въезда в Украину ожидают десять фур.

Традиционно белорусы отправляются в соседние Литву и Польшу в праздничные дни. В этом году в рамках празднования юбилея Октябрьской революции выходными решено считать дни с 5 по 7 ноября. Суббота 4 ноября была в Беларуси рабочей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Въезда в Польшу ждут больше полутысячи легковых автомобилей и еще больше полутора сотен фур.

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