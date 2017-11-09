В сеть попали интимные фото балерины Волочковой

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Снимки якобы обнаженной российской балерины Анастасии Волочковой были опубликованы в Telegram-канале сайта Super .

На фотографиях женщина, похожая на известную балерину, запечатлена во время интимной близости.

Выяснилось, что нашумевшие снимки принадлежат 29-летнему бизнесмену Чермену Дзотову, аккаунт которого был взломан за несколько дней до произошедшего. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что мошенники начали распространять его интимные фото с Волочковой после того, как мужчина отказался выплатить деньги.

Позже Дзотов также опубликовал совместное с Волочковой фото и написал, что с Анастасией они больше года не общаются, и бизнесмену не хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то отразилась на нынешних отношениях балерины.

В соцсетях многие пользователи выразили уверенность, что "слитые" фото – очередной пиар и Волочковой, и Дзотова.

Напомним, Волочкова не раз самостоятельно выкладывала провокационные фото с отдыха. Балерина активно ведет Instagram-аккаунт, на ее профиль подписаны 630 тысяч человек.