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В сеть попали интимные фото балерины Волочковой

10.11.2017 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Снимки якобы обнаженной российской балерины Анастасии Волочковой были опубликованы в Telegram-канале сайта Super.

На фотографиях женщина, похожая на известную балерину, запечатлена во время интимной близости.

Выяснилось, что нашумевшие снимки принадлежат 29-летнему бизнесмену Чермену Дзотову, аккаунт которого был взломан за несколько дней до произошедшего. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он сообщил, что мошенники начали распространять его интимные фото с Волочковой после того, как мужчина отказался выплатить деньги.

Позже Дзотов также опубликовал совместное с Волочковой фото и написал, что с Анастасией они больше года не общаются, и бизнесмену не хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то отразилась на нынешних отношениях балерины.

Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку (была оформлена не на меня) и взломали все мои соцсети полгода назад. Странно, что выложили не сразу, а спустя полгода, тогда только удалили несколько моих сообществ. Но мы это так теперь точно не оставим.

Публикация от Чермен Дзотов (@chermen_dzotov) Ноя 10 2017 в 3:54 PST

В соцсетях многие пользователи выразили уверенность, что "слитые" фото – очередной пиар и Волочковой, и Дзотова.

Напомним, Волочкова не раз самостоятельно выкладывала провокационные фото с отдыха. Балерина активно ведет Instagram-аккаунт, на ее профиль подписаны 630 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 130
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Некоторые интернет-пользователи уверены, что провокационные снимки – не что иное, как самопиар.

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