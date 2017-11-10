МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Пользователи интернета продолжают обсуждать ситуацию с американским актером Кевином Спейси, который стал фигурантом громкого скандала о домогательствах.

Как стало известно накануне, сцены со Спейси в картине Ридли Скотта "Все деньги мира" будут пересняты , заменит актера, сыгравшего миллионера Жана Пола Гетти, другой артист – Кристофер Пламмер.

История получила продолжение в фотожабах: в Twitter активно распространяется подредактированное "звездное" селфи, сделанное на церемонии вручения наград "Оскар" в 2014 году.

На фото, на которое тогда попали Брэдли Купер, Брэд Питт, Анжелина Джоли, Джаред Лето, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Чэннинг Татум, Лупита Нионго, а также Спейси, пользователи заменили последнего на Пламмера.

К настоящему времени селфи актеров, сделанное в 2014 году, собрало 3,4 миллиона ретвитов и 2,4 миллиона лайков. Снимок является одним из самых популярных за всю историю Twitter.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. Обвинения против него с начала октября выдвинули уже около 50 женщин.

В основном скандалы связаны со знаменитостями: представителями шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры Кевин Спейси , Стивен Сигал и Дастин Хоффман , режиссер фон Триер , а также олимпийский чемпион Щербо . Из-за обвинений в домогательствах недавно был вынужден подать в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Ранее в непристойном поведении был обвинен экс-президент США Джордж Буш-старший.