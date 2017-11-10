|
Кевина Спейси "вырезали" из самого известного селфи Голливуда
10.11.2017 20:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Пользователи интернета продолжают обсуждать ситуацию с американским актером Кевином Спейси, который стал фигурантом громкого скандала о домогательствах.
Как стало известно накануне, сцены со Спейси в картине Ридли Скотта "Все деньги мира"
История получила продолжение в фотожабах: в Twitter активно распространяется подредактированное "звездное" селфи, сделанное на церемонии вручения наград "Оскар" в 2014 году.
На фото, на которое тогда попали Брэдли Купер, Брэд Питт, Анжелина Джоли, Джаред Лето, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Чэннинг Татум, Лупита Нионго, а также Спейси, пользователи заменили последнего на Пламмера.
К настоящему времени селфи актеров, сделанное в 2014 году, собрало 3,4 миллиона ретвитов и 2,4 миллиона лайков. Снимок является одним из самых популярных за всю историю Twitter.
Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США
В основном скандалы связаны со знаменитостями: представителями шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время селфи актеров собрало 3,4 миллиона ретвитов и 2,4 миллиона лайков.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии