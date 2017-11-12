Лукашенко о землетрясении в Иране: в Беларуси скорбят о погибших

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. В Беларуси с болью и скорбью восприняли известия о землетрясении в Иране, при котором погибли люди, говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую направил президент республики Александр Лукашенко главе Ирана Хасану Роухани.



© Инфографика Схема землетрясения на границе Ирана и Ирака

Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла, произошло 12 ноября на границе Ирака и Ирана . Толчки ощущались также в других государствах региона – ОАЭ, Кувейте, Азербайджане и Израиле.

"Сообщения о многочисленных человеческих жертвах в результате землетрясения на западе вашей страны вызвали в сердцах белорусов чувства боли и глубокого сочувствия", – говорится в телеграмме.

Лукашенко отметил, что белорусы скорбят по погибшим и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших при землетрясении.

В понедельник днем стало известно, что число жертв стихийного бедствия в Иране составило 372 человека, более шести тысяч пострадали.

Иран расположен в районе с повышенной сейсмической активностью. Последнее крупное землетрясение произошло в стране в 1990-м, тогда почти 40 тысяч человек погибли.