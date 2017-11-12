ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о землетрясении в Иране: в Беларуси скорбят о погибших

13.11.2017 16:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. В Беларуси с болью и скорбью восприняли известия о землетрясении в Иране, при котором погибли люди, говорится в телеграмме с соболезнованиями, которую направил президент республики Александр Лукашенко главе Ирана Хасану Роухани.

Лукашенко о землетрясении в Иране: в Беларуси скорбят о погибших
© Инфографика
Схема землетрясения на границе Ирана и Ирака

Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла, произошло 12 ноября на границе Ирака и Ирана. Толчки ощущались также в других государствах региона – ОАЭ, Кувейте, Азербайджане и Израиле.

"Сообщения о многочисленных человеческих жертвах в результате землетрясения на западе вашей страны вызвали в сердцах белорусов чувства боли и глубокого сочувствия", – говорится в телеграмме.

Лукашенко отметил, что белорусы скорбят по погибшим и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших при землетрясении.

В понедельник днем стало известно, что число жертв стихийного бедствия в Иране составило 372 человека, более шести тысяч пострадали.

Иран расположен в районе с повышенной сейсмической активностью. Последнее крупное землетрясение произошло в стране в 1990-м, тогда почти 40 тысяч человек погибли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник днем стало известно, что число жертв стихийного бедствия в Иране составило 372 человека, более шести тысяч пострадали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
КГК выявил завышение стоимости работ по демаркации белорусско-украинской границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика