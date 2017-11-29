В свой день рождения Ольга Головень из городского поселка Свислочь зарегистрировалась в игре «Удача в придачу», а уже через две недели получила ключи от однокомнатной квартиры в столице. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, выигравших крупные призы.

Сейчас Ольга — мама в декретном отпуске. Три месяца назад в семье Головень родилась малышка Полина. Старшей дочке Милане уже шесть лет, и в этом году она пошла в первый класс. Муж победительницы Василий работает строителем. Сама Ольга по профессии проводник. Последние пять лет сопровождала пассажиров поезда «Звезда», который ездит по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Василий живет в Свислочи с детства, Ольга переехала туда из Руденска после знакомства с ним одиннадцать лет назад.





— Через год после свадьбы мы купили в поселке однокомнатную квартиру. Взяли на нее валютный кредит на десять лет, — рассказывает Василий. — Сейчас такие цены, что снимать тяжело. Лучше иметь небольшое жилье, но свое. У нас подрастают дочки, которым в будущем тоже надо было бы помочь с квартирой. Теперь она есть, поэтому спокойны за детей.

«Все удивляются, что мы сразу победили»

Покупки для дочек и помогли семье Головень выиграть квартиру.

— В основном мы брали из «товаров удачи» шоколадки и батончики — у нас уже весь холодильник в наклейках от них! Какая-то одна выигрышная, но мы не знаем, какая именно, — смеется Ольга. — Мы же не думали, что победим. Играть начали совсем недавно, зарегистрировались в мой день рождения — 7 ноября. И в первом же розыгрыше получили квартиру. Все удивляются, что мы вот так сразу победили.

— Никто из наших знакомых не выигрывал, мы раньше никогда не участвовали, а тут вдруг решили: «Давай собирать коды», — рассказывает Василий. — За покупками в «Евроопт» все равно ходим постоянно.





Теперь семья постоянно ездит в Минск решать квартирные вопросы. У подъезда нового дома нас встречает глава семейства. Поднимаемся на восьмой этаж.

— Хоть и высоко будем жить, но лифт просторный — сюда и диван поместится, и другая крупная мебель, чтобы поднять наверх, — уже по-хозяйски размышляет Василий.

У дверей нас встречает Милана, включает в коридоре свет.

— Она тут быстро освоилась, — улыбается мама девочки. — Только что проводили гостей — мой брат с семьей приезжал из Свислочи посмотреть на нашу квартиру. А мы приехали в город на мероприятие во Дворце республики. Там награждали 200 человек, которые выиграли денежные призы. Нас пригласили как главных победителей последнего тура и пожелали выиграть машину.





«А если бы последним вытянули другой бочонок?»

Еще две недели назад Ольга и понятия не имела, что произойдет с ней в ближайшее время. В день выигрыша она была дома с детьми, а муж на работе в Минске.

— Мы ходили за покупками 8, 12 и 15 ноября — у нас вышло одиннадцать кодов, — рассказывает победительница. — Когда называли цифры, я уже понимала, что мы выиграли. Смотрю на экране телевизора, как мне пытаются дозвониться, а мой телефон показывает вызов с незнакомого номера. Такое волнение, куча эмоций… Но я же видела по телевизору, что происходит, поэтому немножко себя контролировала, боялась наговорить чего-нибудь не того и держала эмоции в себе. Знала бы заранее, подготовила бы речь, а тут как узнаешь? Конечно, теряешься от таких новостей. Чем эфир закончился, я даже не помню. Уже потом «перемотала» передачу и посмотрела, что у меня спрашивали и что отвечала.





Милана, которая была рядом с Ольгой в тот момент, говорит, что мама радовалась.

— Бегала по квартире и плакала, — теперь уже смеясь признается сама победительница. — Ребенок распереживался: «Нам надо вещи собирать? Мы больше не будем здесь жить? Мы уезжаем?»





Первому новость о выигрыше Ольга сообщила мужу: «Я выиграла квартиру. Что мне делать?»

— Плачет и смеется в трубку, — вспоминает Василий. — Не могу понять, что случилось. Говорит, что мы квартиру выиграли. А я ей: «Оля, успокойся, нормально скажи, в чем дело». Она опять про квартиру. Да не может быть, думаю. Понял, что происходит, только минут через десять. Пошел парням рассказал. Они рады были, конечно. Сразу сказали: «Поезжай домой». А я не могу, руки колотятся: «Не, пацаны». Такое ощущение было странное. Не хотел бы я быть тогда дома и смотреть эту программу… Не для слабонервных такое. А если бы этот актер (Александр Головин — прим. TUT.BY) вытянул последним другой бочонок?





— Не завидую тому мужчине из Бреста, который тоже был в лидерах, — говорит Ольга. — Шансов на победу у нас было 50 на 50 — и тут Головин достает бочонок с цифрой три.

«Папа, как я устала от этих съемок!»

Домой в Свислочь в тот день Василий так и не поехал. Супруга сказала: «Что уж там, дорабатывай вахту. Незачем нам вдвоем сидеть и плакать». А работал он тогда на стройке через дорогу от дома на улице Мястровской, в котором и находится выигранная квартира. У него посменный график — 15 дней на стройке и 15 дней отдыха.

— Мы приблизительно понимали, где будет квартира, но не знали ведь, какой будет дом, квартира, этаж, — рассказывает Ольга. — Приехали, а у дома номер 3. Такой же номер у нас в Свислочи. Зашли в подъезд и поднялись на восьмой этаж. Мы и не хотели ниже пятого, потому что привыкли к высоте — в поселке живем тоже на восьмом этаже. Квартира под номером 63, а именно последняя тройка и принесла нам победу. Неужели бывают такие совпадения?





— Район, конечно, престижный, новостройки комфортные, — говорит Василий. — Наша однокомнатная квартира в Свислочи на 12 квадратных метров меньше этой — тут почти 50, а там 37,5.

— Когда зашли сюда впервые, было страшно, ноги подкашивались, а тут еще и куча интервью, — рассказывает Ольга. — Мы жили спокойно, а тут… Как обухом по голове. Такой выигрыш с первого раза. Свислочь гудит. Поселок небольшой, все знают друг друга, поздравляют нас. В школе даже провели мероприятие и Милану нашу поздравили, показали всем видео победы. Девочка даже немножко устала от такого внимания.





— Разбудили ее, чтобы ехать в Минск, а она вдруг говорит: «Папа, как я устала от этих съемок!», — смеется Василий. — Мы и так ее каждый день на час раньше будим, чтобы перед школой на дополнительные занятия по английскому отвести. А тут выходной — и все равно пришлось рано вставать.

«Вдруг еще раз повезет»

Переезжать в Минск семья пока не планирует.

— В этом году точно никуда не собираемся, потому что Милаша ходит в первый класс, с места ее срывать не будем, — объясняет Ольга. — Учителя ее хвалят. Говорят: «Если покинете нас, будет очень жалко». Мы успокаиваем всех, что пока ремонт не сделаем, никто сюда не поедет жить.





— У нас еще на даче ремонт идет, а теперь и тут надо его сделать, — добавляет Василий. — Торопиться не будем — хочется, чтобы все было красиво и аккуратно. Думаю, в течение года справимся своими силами — руки и голова есть.

— Начнем с ванной, потом сделаем туалет и кухню, а комнату в последнюю очередь, — делится планами хозяйка квартиры. — Потому что прежде всего вода нужна, чтобы умываться и готовить еду, а поспать первое время можно и на матрасе. Тем временем будем и дальше участвовать в игре у себя в Свислочи. Вдруг еще раз повезет.





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