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Подать документы на визу в Таиланд можно будет в Минске

06.12.2017 17:41 — Новости Общества | БелТА  
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Подать документы на визу в Таиланд можно будет в Минске
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Таиланда в Беларуси с 11 декабря начнет прием документов на визы, сообщили БЕЛТА в консульстве.

Документы для проверки и последующей отправки в посольство Таиланда в России будут приниматься по адресу ул. М.Богдановича, 131, пом. 207.

Для открытия туристической визы нужно предоставить правильно и полностью заполненную визовую анкету, паспорт сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из путешествия в Таиланд, две фотографии (4х6см) не более 6-месячной давности, авиабилет в/из Таиланда, забронированный и оплаченный, подтверждение брони в отеле/проживания (ваучер), подтверждение наличия финансовых средств (выписка со счета в банке). Для лиц младше 20 лет необходимо предоставить нотариально заверенное свидетельство о рождении и нотариально заверенное согласие законного представителя (матери/отца/опекуна) в случае, если он путешествует самостоятельно или с одним из законных представителей.

Все документы на русском языке должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.

Почетное консульство имеет право запрашивать дополнительные документы и/или приглашать заявителя на личное собеседование в случае необходимости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Таиланда в Беларуси с 11 декабря начнет прием документов на визы, сообщили БЕЛТА в консульстве. Документы для...

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