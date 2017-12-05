Все российские поезда с 11 декабря поедут в обход Украины

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Российские пассажирские поезда дальнего следования с 11 декабря будут переведены на путь в обход Украины, об этом в среду сообщил журналистам директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.



© Sputnik / Виктор Толочко БЖД оснащает проводников в поездах платежными терминалами

В сентябре текущего года РЖД запустило по новой электрифицированной ветке в обход Украины грузовые поезда. В середине ноября по тому же пути поехали и пассажирские, которые до этого следовали через территорию Украины без остановок.

"Переход (на новый участок – Sputnik) будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря. Когда он осуществится, то уже пассажирские поезда там (на старом участке по территории Украины — Sputnik) курсировать не будут", — сообщил Пегов в среду в кулуарах форума "Транспорт России".

Электрифицированную двухпутную линию на участке Журавка – Миллерово начали строить после ухудшения отношений с Украиной три года назад. Строительство обходной ветки было завершено в августе.

Осенью Пегов сообщал журналистам, что запуск пассажирских поездов по обходному пути будет проводиться в два этапа. Сначала по новой ветке пойдут те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а потом и остальные.