«Интуитивно была готова к победе», — говорит про себя жительница Гродно Ирина Сазонова. На протяжении полутора лет она упорно участвовала в игре «Удача в придачу!», прежде чем услышала то, о чем мечтают многие: «Вы выиграли квартиру». Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

С победительницей знакомимся у нее дома в Гродно. Старшая дочь Анна с шестимесячной внучкой Агатой как раз зашли, чтобы вместе с Ириной посмотреть очередной розыгрыш «Удачи в придачу!» и потом отправиться на прогулку.





— Дочка теперь тоже зарегистрировалась, вместе играем, — смеется Ирина, приглашая нас в квартиру. — Аня заходит к нам в гости по выходным — у них с мужем уже есть свой дом. А это родительская квартира, где я родилась и выросла. На пианино в гостиной училась играть в детстве, когда в музыкальную школу ходила. Шкаф с книгами тоже от папы с мамой остался, их уже нет в живых. Все остальное мы постепенно заменили после того, как в 2000 году переехали сюда с мужем и детьми. До этого 17 лет жили в Пружанах, куда нас направили по распределению. Старшая дочка в Гродно заканчивала школу, а младшая пошла здесь в первый класс. Сейчас живем здесь втроем — я, супруг и младшая дочь Виктория.





Их, правда, дома мы не застали. Геннадий Борисович по профессии отоларинголог и сейчас находится в длительной командировке в дальнем зарубежье. Виктория буквально на днях открыла собственный салон красоты и занята его обустройством. Сама Ирина работает терапевтом в Гродненском областном клиническом центре «Психиатрия — наркология».

«Взяла крем — получила квартиру»

Жительница Гродно полтора года участвовала в народной игре и смотрела почти все розыгрыши, всегда надеясь только на победу.





— Я зарегистрировалась сразу, как узнала о такой возможности, потому что постоянно приобретаю продукты в «Евроопте» — на машине с дочкой ездим туда минимум два раза в неделю, — говорит Ирина. — Если нужны какие-то мелкие покупки, то могу и прогуляться.

В начале октября Ирина с младшей дочкой, как обычно, поехали вместе за продуктами.

— Мы уже стояли на кассе, когда Вика вспомнила, что ей нужен защитный крем для рук, — рассказывает победительница. — Он тогда был «товаром удачи». Через неделю оказалось, что мы выиграли квартиру. Теперь дочка говорит, что, возможно, именно она принесла нам такую удачу, потому что раньше пользовалась каким-то другим кремом, но его на полке в тот раз не нашла. До этого я целенаправленно искала «товары удачи». В основном, покупала продукты, зубные пасты, порошки. Но никаких призов не получала.





«Зачем играть, если не веришь?»

В день розыгрыша Ирина была дома, но телевизор не смотрела.

— Занималась домашними делами, когда раздался звонок на мобильный телефон от представителя игры, — вспоминает она. — И я сразу поверила этой приятной новости, потому что видела раньше, как людям дозваниваются и как кто реагирует. Интуитивно была готова к победе. Сразу же включила телевизор и увидела, что происходит в эфире, как в студии красиво пустили конфетти. Все это ошеломляет, конечно. Но я вообще человек спокойный, эмоции не всегда показываю. А вот Вика сразу среагировала — начала прыгать от радости, кричать. Хотя вначале по разговору она почему-то подумала, что мы выиграли машину.





— Когда она поняла, что все-таки квартиру, сразу позвонила мне, — подключается к разговору Анна. — Глупо спрашивать: «Честно? Это точно?» Зачем играть тогда, если ты не веришь в это? Мама играла и выиграла — для нас это было грандиозное событие. На следующий день к нам приезжало телевидение и спрашивало у Вики, что еще хотелось бы выиграть. Она сказала, что шоколадку.





— Потом я пошла за какой-то мелочью в магазин, мне там дали карточки быстрых розыгрышей, где надо стирать защитный слой — выиграла шоколадку, — смеется Ирина.

— Я же тогда сказала, что хочу машину, поэтому жду теперь, что и мое желание сбудется, — шутит Анна. — Сразу зарегистрировала свою карточку, чтобы играть. Даже попыталась посчитать количество игровых кодов и призов. Вычислила, что каждый тридцатый участник должен выиграть. Но муж сказал, что я не учла теорию вероятности и случайных чисел. И что тут дело не только в математике.





— Всегда смотрела передачи и надеялась на какой-то выигрыш, но ничего не было. Я понимала, что это дело случая, и радовалась за людей, которым такая удача выпала. Теперь и я счастлива, — улыбается победительница.

«Детям необходимо отдельное жилье»

Получать ключи от жилья в столице Ирина поехала вместе с дочкой Викторией.

— Дом очень красивый, район, в котором он расположен, тоже понравился, — делится впечатлениями хозяйка новой квартиры. — Рядом стоянка большая, а дети водят машину, поэтому для них это важно. Квартира на седьмом этаже, с удобной планировкой: комната просторная, лоджия вместительная, кухня вдвое больше нашей. Подъезд чистый и светлый. Соседи, как мы поняли, тоже счастливые люди, которые победили в игре.





Вопрос с переездом из Гродно в Минск для семьи Сазоновых пока открыт.

— Все спрашивают об этом, а что тут скажешь, если мы все живем здесь и понимаем, что наше прошлое, настоящее и будущее, естественно, связано с Гродно, — размышляет Анна. — Но, может, Вика запустит сеть своих салонов красоты в других городах страны и переедет в Минск.

— Дочка открыла у нас в городе салон, который специализируется на маникюре и педикюре, депиляции и коррекции бровей, — поясняет Ирина. — Она еще не вышла замуж, у нее больше перспектив для движения в столицу, а квартира — это в любом случае уже какая-то основа и большое подспорье. Детям необходимо отдельное жилье. У старшей дочери оно уже есть, а у младшей пока не было. Так что мы очень счастливы и благодарны за такой великолепный подарок.





«Папа смонтировал для нас фильм»

По словам Ирины, они живут так же «тихо и спокойно», как и до выигрыша. Разве что чаще приходится ездить в Минск, чтобы проверить почтовый ящик на улице Мястровской, оплатить коммунальные услуги да проветрить комнаты.

— В следующий раз поедем туда уже с мужем, когда он вернется. Он пока только на фото и видео квартиру видел, — говорит женщина.



В свободное время Ирина обычно играет вальсы Шопена и Штрауса

— Папа попытался найти все фотографии и видеозаписи из Интернета, чтобы скомпоновать их в один ролик — начиная с момента звонка в прямом эфире и заканчивая тем, что мы сами ему присылали, — рассказывает Анна. — Раньше он был не в теме, а теперь все посмотрел и сам смонтировал для нас фильм.

— После выигрыша мы ему сразу позвонили и шокировали его, потому что раньше он почти ничего не знал про игру, — говорит Ирина. — Летом приезжал домой, спросил как-то в магазине, что такое «товары удачи», когда мы покупали хрен. Он потом еще несколько раз брал такой же, но, наверное, потому что любит его к мясу добавить, а не потому что заинтересовался игрой.

В ожидании главы семейства супруга с дочками уже назначили его ответственным за ремонт в новой квартире.





— Папа главный у нас в этом деле, знает, что надо делать. Когда начинается отпуск, он постоянно что-то ремонтирует и строит. Ему не привыкать — мне много с домом помогал, — шутит Анна.

— Пока мы конкретно ничего не планировали — сроки упираются в материальный вопрос, — говорит Ирина. — Как сможем, сразу же приступим к ремонту, чтоб не затягивать, а сделать его быстро. Наша Вика по образованию юрист, но у нее есть чутье дизайнера, хороший вкус. Она умеет сделать красиво, поэтому будем полагаться на нее. Думаю, что к лету возьмем отпуск и все успеем.





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