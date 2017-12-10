Сильный ветер и не совсем зима. Погода в Могилеве на неделю

Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной. В отдельные дни прогнозируют сильный порывистый ветер, снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -3°С до +3°С. По предварительным данным, к выходным ожидается потепление.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 11 декабря, днем будет облачно с прояснениями, около -2°С. К вечеру небо затянет тучами.

Во вторник днем обещают солнце и +1°С, но радоваться рано: возможно усиление ветра с порывами до 10 м/с.

В среду, 13 декабря, будет почти безветренно, пасмурно. Столбик термометра не поднимется выше отметки +2°С.

14 декабря температура воздуха составит около нуля, будет пасмурно. К вечеру прогнозируют мокрый снег, усиление ветра.

Пятница, 15 декабря, также будет ветреной, пасмурной. Днем ожидается около +2°С.

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