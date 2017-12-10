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Работают за троих: врачи поликлиники в Боровлянах испытывает перегрузку

11.12.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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При норме нагрузки в 415 посетителей врачи ежедневно принимают около 1140 пациентов. Снизить нагрузку позволит строительство новых медучреждений. Проект их создания сейчас разрабатывается в Миноблисполкоме.


— Население Боровлян уже превышает 46 000 человек, из которых 10 000 — дети. Конечно, прорабатывается вопрос строительства новых зданий, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY главный врач Минской центральной районной больницы Гарик Барсамян. — В настоящий момент штат врачей полностью укомплектован. В том числе узкими специалистами. Для оказания неотложной помощи привлекаем дежурных врачей. Что касается перспектив, то, к примеру, в деревне Копище будет построена амбулатория. Строительство поликлиник также запланировано в Лесковке и Боровлянах.

 
 
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При норме нагрузки в 415 посетителей врачи ежедневно принимают около 1140 пациентов.

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