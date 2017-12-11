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Паркурщика, который ходил по перилам моста в Витебске, ищет милиция

12.12.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Парня, который Витебске подросток ходил по перилам моста над Двиной">ходил по перилам моста в Витебске, разыскивают, по этому факту пройдет проверка, сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.

Действиям парня, демонстрирующего опасный трюк на мосту, дадут правовую оценку.

Напомним, в одном из витебских пабликов в соцсети появился ролик, на котором видно, как подросток идет по перилам моста имени Блохина через Западную Двину в областном центре.

Паркурщик снят ниже пояса, но на видео видны наблюдающие за происходящим молодые люди — судя по всему, это компания парня.

 
Теги: Витебск
 
 
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По результатам проверки действиям паркурщика дадут правовую оценку.

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