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Паркурщика, который ходил по перилам моста в Витебске, ищет милиция
12.12.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Парня, который Витебске подросток ходил по перилам моста над Двиной">ходил по перилам моста в Витебске, разыскивают, по этому факту пройдет проверка, сообщили TUT.BY в пресс-службе милиции региона.
Действиям парня, демонстрирующего опасный трюк на мосту, дадут правовую оценку.
Напомним, в одном из витебских пабликов в соцсети появился
Паркурщик снят ниже пояса, но на видео видны наблюдающие за происходящим молодые люди — судя по всему, это компания парня.
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По результатам проверки действиям паркурщика дадут правовую оценку.
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