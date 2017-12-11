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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер ожидается в Беларуси 13 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны прогнозируются мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с, по северо-западу местами - до 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов тепла.-0-

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