ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порывистый ветер ожидается в Беларуси 13 декабря

12.12.2017 11:24 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Порывистый ветер ожидается в Беларуси 13 декабря
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер ожидается в Беларуси 13 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны прогнозируются мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с, по северо-западу местами - до 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер ожидается в Беларуси 13 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БГУ вошел в московский международный рейтинг вузов. Первые места - у американских университетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика