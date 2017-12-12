|
Мастерская Деда Мороза заработает в минском планетарии
13.12.2017 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Мастерскую Деда Мороза пообещали открыть в минском планетарии 16-17 декабря. Гостей ждут с 14 часов на протяжении всех выходных.
© Sputnik / Виктор Толочко
Победителям забега Дедов Морозов в Гродно вручат елки
"Помощники Деда Мороза будут учить гостей делать ракеты, космические корабли и летающие тарелки, рисовать портреты инопланетян, планеты и северное сияние", — рассказали в планетарии.
Кроме мастерской здесь организуют квесты, а победители смогут получить сертификаты на любые сеансы планетария и пригласительные в минский Дельфинарий. Здесь же будет работать новогодняя почта, открытки и конверты можно будет сделать на месте. В планетарии пообещали, что все мастер-классы будут бесплатными.
Здесь также организовали конкурс на самую лучшую новогоднюю игрушку по космической тематике. До 24 декабря сделать игрушку на елку и принести ее в Планетарий может каждый, игрушки меняют на бесплатный билет на любой сеанс по афише в этот день. А автор лучшей по мнению организаторов игрушки получит три пригласительных билеты на любые сеансы из афиши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостей научат делать космические корабли и рисовать северное сияние.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии