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Воспитанника Могилевского ГСПТУ №2 с переломом позвоночника выписывают
13.12.2017 10:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подростка из могилевского спецучилища, который был госпитализирован с переломом позвоночника, выпишут в четверг, сообщил Sputnik заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилевской областной детской больницы Михаил Михайлович.
Состояние у 16-летнего Андрея удовлетворительное. У него диагностирован компрессионный перелом первой степени, при котором человек сохраняет способность ходить, рассказали в больнице.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нормальное у него состояние. Это же компрессионный перелом первой степени. Никакой тяжести нет. Конечно, он будет ходить", — сообщил агентству Михайлович.
Медик предположил, что перелом, скорее всего, с побоями не связан, ведь такую травму, как показывает медицинская практика, чаще получают при прыжках с большой высоты.
"Обычно такие переломы – это прыжки с высоты. Если они перепрыгивали через шестиметровый забор, то, вероятнее всего, он неудачно спрыгнул. Перелом позвоночника, скорее всего, с побоями не связан", — сообщил медик.
По его словам, с подростком в больнице продолжают работать милиционеры и следователи. В среду утром проходил опрос пациента.
"Гипс наложим на позвоночник сегодня, наверное. А завтра пойдет туда (в училище — Sputnik) и пусть решают, где ему быть. Может, отпустят домой", — сказал собеседник агентства.
Уголовные дела были возбуждены в отношении директора и заместителя могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2. По версии следствия,
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В больнице рассказали, что у молодого человека диагностирован компрессионный перелом, который, по мнению медиков, чаще получают при прыжках с высоты.
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