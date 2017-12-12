Воспитанника Могилевского ГСПТУ №2 с переломом позвоночника выписывают

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Подростка из могилевского спецучилища, который был госпитализирован с переломом позвоночника, выпишут в четверг, сообщил Sputnik заведующий травматолого-ортопедическим отделением Могилевской областной детской больницы Михаил Михайлович.

Состояние у 16-летнего Андрея удовлетворительное. У него диагностирован компрессионный перелом первой степени, при котором человек сохраняет способность ходить, рассказали в больнице.



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"Нормальное у него состояние. Это же компрессионный перелом первой степени. Никакой тяжести нет. Конечно, он будет ходить", — сообщил агентству Михайлович.

Медик предположил, что перелом, скорее всего, с побоями не связан, ведь такую травму, как показывает медицинская практика, чаще получают при прыжках с большой высоты.

"Обычно такие переломы – это прыжки с высоты. Если они перепрыгивали через шестиметровый забор, то, вероятнее всего, он неудачно спрыгнул. Перелом позвоночника, скорее всего, с побоями не связан", — сообщил медик.

По его словам, с подростком в больнице продолжают работать милиционеры и следователи. В среду утром проходил опрос пациента.

"Гипс наложим на позвоночник сегодня, наверное. А завтра пойдет туда (в училище — Sputnik) и пусть решают, где ему быть. Может, отпустят домой", — сказал собеседник агентства.

Уголовные дела были возбуждены в отношении директора и заместителя могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2. По версии следствия, сотрудниками были избиты шестеро подростков после того, как они 26 ноября самовольно покинули самовольно. Один молодой человек был госпитализирован с переломом позвоночника.

Комментируя произошедшее, Министерство образования ранее сообщило , что подросток получил перелом при попытке побега, а не после избиений.