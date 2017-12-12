ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google назвал интересы белорусов в 2017 году

13.12.2017 12:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Корпорация Google назвала самые популярные поисковые запросы среди белорусов в уходящем году.

Google назвал интересы белорусов в 2017 году
© Sputnik/ Валерий Мельников
"Игра престолов", Тиханович и Мархалюк: что искали белорусы в 2017-м

Накануне подобный рейтинг представили конкуренты Google – компания "Яндекс". Хотя в списках популярных запросов и есть много общего, заметна и разница между тем, что ищут белорусы в разных поисковых системах.

Тройку самых популярных поисковых запросов составляют российские сериалы: новые сезоны "Физрука", "Ольги" и "Молодежки". Также активно искали белорусы информацию о "Евровидении-2017" и новом сезоне американской "Игры престолов".

Чаще всего интересовались у Google белорусы о следующих персонах: Вера Глаголева, Дмитрий Марьянов, Диана Шурыгина, Честер Беннингтон и Михаил Задорнов. Также в список попали Илона Новоселова, Александр Тиханович, Максим Мархалюк, Олег Яковлев и Егор Клинаев.

Самыми популярными фильмами назвали "Форсаж 8", а также "Оно" и новых "Пиратов Карибского моря".

Наконец, среди покупок года – автомобили, спиннеры, билеты авиакомпании "Белавиа", велосипеды и некоторые другие категории.

Для сравнения: в мире самым популярным запросом года стал ураган "Ирма", среди женщин рейтинг возглавила актриса Меган Маркл, мужчин – телеведущий Мэтт Лауэр, самое популярное спортивное мероприятие – теннисный турнир в Уимблдоне, а наиболее востребованный фильм – "Оно".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего белорусы интересовались российскими сериалами "Физрук", "Ольга" и "Молодежка".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске подростки задержали мужчину, который украл выручку из кассы магазина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика