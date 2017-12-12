Google назвал интересы белорусов в 2017 году

МИНСК, 13 дек – Sputnik. Корпорация Google назвала самые популярные поисковые запросы среди белорусов в уходящем году.

Накануне подобный рейтинг представили конкуренты Google – компания "Яндекс". Хотя в списках популярных запросов и есть много общего, заметна и разница между тем, что ищут белорусы в разных поисковых системах.

Тройку самых популярных поисковых запросов составляют российские сериалы: новые сезоны "Физрука", "Ольги" и "Молодежки". Также активно искали белорусы информацию о "Евровидении-2017" и новом сезоне американской "Игры престолов".

Чаще всего интересовались у Google белорусы о следующих персонах: Вера Глаголева, Дмитрий Марьянов, Диана Шурыгина, Честер Беннингтон и Михаил Задорнов. Также в список попали Илона Новоселова, Александр Тиханович, Максим Мархалюк, Олег Яковлев и Егор Клинаев.

Самыми популярными фильмами назвали "Форсаж 8", а также "Оно" и новых "Пиратов Карибского моря".

Наконец, среди покупок года – автомобили, спиннеры, билеты авиакомпании "Белавиа", велосипеды и некоторые другие категории.

Для сравнения: в мире самым популярным запросом года стал ураган "Ирма", среди женщин рейтинг возглавила актриса Меган Маркл, мужчин – телеведущий Мэтт Лауэр, самое популярное спортивное мероприятие – теннисный турнир в Уимблдоне, а наиболее востребованный фильм – "Оно".