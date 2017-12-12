Мошенник под псевдонимом «Богач Алик» завладел 52 тысячами рублей, принадлежащими жительнице столицы. Теперь правоохранители ищут и других потерпевших от его действий, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



"Богач Алик"

В июне этого года минчанка познакомилась в интернете с мужчиной под ником «Богач Алик». В время переписки он предложил ей инвестировать деньги в прибыльный бизнес.

Мужчина и женщина встретились, обсудили все нюансы предстоящей сделки и в тот же день оформили на ее имя шесть кредитов в разных банках на 52 тысячи рублей. Вся сумма была передана новому знакомому. Первое время он исправно платил взносы по кредитам, но вскоре заявительнице стали звонить из банков с просьбой погасить задолженности по кредитам. После этого она обратилась в милицию.

У оперативников есть информация, что от действий злоумышленника пострадали и другие граждане. Правоохранители просят потерпевших обращаться в Московское РУВД лично (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 125-86-77 или 102.