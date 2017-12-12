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Венцеслав из "Дома-2" проходит лечение в психиатрической клинике
13.12.2017 19:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Бывший участник проекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский (настоящее имя Ярослав Шуропов) проходит лечение в психиатрической клинике в Краснодаре, сообщила близкая приятельница молодого человека изданию
Факт нахождения Венцеслава в лечебнице собеседнице подтвердили медики, уточняет СМИ.
"Я узнала, что Венц в больнице. В конкретной больнице. Я решила перезвонить и спросить, есть ли у них такой, чтобы типа передачу принести. Мне подтвердили", – рассказала знакомая Венцеслава.
Диагноз, с которым был госпитализирован бывший участник проекта, не сообщается.
Венцеслав Венгржановский считается одним из самых ярких участников реалити-шоу "Дом 2". На проекте он пробыл с 2009 по 2012 года. За это время успел жениться на другой участнице Екатерине Токаревой, но их брак продлился несколько месяцев.
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Один из самых ярких участников реалити-проекта Венцеслав Венгржановский, по предварительным данным, находится в лечебнице в Краснодаре.
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