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Венцеслав из "Дома-2" проходит лечение в психиатрической клинике

13.12.2017 19:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Бывший участник проекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский (настоящее имя Ярослав Шуропов) проходит лечение в психиатрической клинике в Краснодаре, сообщила близкая приятельница молодого человека изданию "Дни.ру".

Венцеслав из "Дома-2" проходит лечение в психиатрической клинике
© Sputnik/
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Факт нахождения Венцеслава в лечебнице собеседнице подтвердили медики, уточняет СМИ.

"Я узнала, что Венц в больнице. В конкретной больнице. Я решила перезвонить и спросить, есть ли у них такой, чтобы типа передачу принести. Мне подтвердили", – рассказала знакомая Венцеслава.

Диагноз, с которым был госпитализирован бывший участник проекта, не сообщается.

Венцеслав Венгржановский считается одним из самых ярких участников реалити-шоу "Дом 2". На проекте он пробыл с 2009 по 2012 года. За это время успел жениться на другой участнице Екатерине Токаревой, но их брак продлился несколько месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из самых ярких участников реалити-проекта Венцеслав Венгржановский, по предварительным данным, находится в лечебнице в Краснодаре.

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