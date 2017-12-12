МИНСК, 13 дек — Sputnik. Бывший участник проекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский (настоящее имя Ярослав Шуропов) проходит лечение в психиатрической клинике в Краснодаре, сообщила близкая приятельница молодого человека изданию "Дни.ру" .

Факт нахождения Венцеслава в лечебнице собеседнице подтвердили медики, уточняет СМИ.

"Я узнала, что Венц в больнице. В конкретной больнице. Я решила перезвонить и спросить, есть ли у них такой, чтобы типа передачу принести. Мне подтвердили", – рассказала знакомая Венцеслава.

Диагноз, с которым был госпитализирован бывший участник проекта, не сообщается.

Венцеслав Венгржановский считается одним из самых ярких участников реалити-шоу "Дом 2". На проекте он пробыл с 2009 по 2012 года. За это время успел жениться на другой участнице Екатерине Токаревой, но их брак продлился несколько месяцев.