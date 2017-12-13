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Пресс-конференция Путина началась со смешного казуса
14.12.2017 12:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Общение президента РФ Владимира Путина с журналистами на большой пресс-конференции началось со смешного казуса, сообщает Sputnik.
© Sputnik/ Олеся Лучанинова
Путин в четверг дает большую пресс-конференцию: на мероприятие аккредитовались 1640 журналистов со всего мира.
В начале пресс-конференции Путин захотел сострить и предложил задать вопрос девушке с плакатом. Российский лидер по ошибке прочитал на нем "Путин байбай", однако выяснилось, что там написано "бабай".
Как пояснила задававшая вопрос девушка, "бабай" — уважительное слово "дедушка" в Татарстане. Вопросы ее были посвящены языковой ситуации в российских регионах.
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Российский лидер решил сразу сострить - по ошибке прочитал на плакате не "Путин бабай", а "Путин байбай".
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