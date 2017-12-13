ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-конференция Путина началась со смешного казуса

14.12.2017 12:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Общение президента РФ Владимира Путина с журналистами на большой пресс-конференции началось со смешного казуса, сообщает Sputnik.

Пресс-конференция Путина началась со смешного казуса
© Sputnik/ Олеся Лучанинова
Фотофакт: Собчак пришла на большую пресс-конференцию Путина

Путин в четверг дает большую пресс-конференцию: на мероприятие аккредитовались 1640 журналистов со всего мира.

В начале пресс-конференции Путин захотел сострить и предложил задать вопрос девушке с плакатом. Российский лидер по ошибке прочитал на нем "Путин байбай", однако выяснилось, что там написано "бабай".

Как пояснила задававшая вопрос девушка, "бабай" — уважительное слово "дедушка" в Татарстане. Вопросы ее были посвящены языковой ситуации в российских регионах.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — следите на сайте >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский лидер решил сразу сострить - по ошибке прочитал на плакате не "Путин бабай", а "Путин байбай".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Свидетели будут иметь право приходить в суды с адвокатом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика