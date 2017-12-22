﻿ На одном из сельхозпредприятий Вороновского района за два года умерло почти 30 тысяч свиней. 21.by
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На одном из сельхозпредприятий Вороновского района за два года умерло почти 30 тысяч свиней

22.12.2017 15:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Финансовая милиция нашла в документах одного из сельскохозяйственных предприятий Вороновского района существенные расхождения в цифрах. Оказалось, что на ферме за два года умерло почти 30 тысяч свиней, сообщается на официальном сайте КГК РБ.


Оказалось, что ведущий ветеринарный врач свиноводческого комплекса данного сельхозпредприятия с 2014 по 2016 годы вносила заведомо ложные сведения о падеже свиней в государственную статистическую отчетность, которую предоставляла в районную ветеринарную станцию.

Расхождение в цифрах — 29 113 голов.

Вороновским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог».Ведется предварительное расследование.

Если вина женщины будет доказана, то ей грозит до трех лет лишения свободы.

 
 
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Финансовая милиция нашла в документах одного из сельскохозяйственных предприятий Вороновского района существенные расхождения в документах. Оказалось, что на...

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