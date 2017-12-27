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В Каменецком районе теперь живет единственная в стране собака по кличке Тутбай
28.12.2017 07:08 — Новости Общества | Tut.by
В агрогородке Видомля Каменецкого района живет дворняга по кличке Тутбай.
Домашний питомец поселился в семье Галины и Николая Борсук вскоре после встречи с корреспондентом TUT.BY: фермеры несколько месяцев боролись за изъятый местными властями участок, но безуспешно. После того, как история попала в СМИ, ситуацией заинтересовались областные и республиканские власти — и конфликт разрешился: фермерам
Собака же в семье Борсук, по их словам, появилась для того, чтобы «отвлечься от стрессов» нескольких месяцев «земельного противостояния». Назвать решили «Тутбаем» или «Тутбайкой», отметив таким образом роль журналистов белорусских СМИ в урегулировании конфликта.
«У нашего Тутбая есть особенная черта характера — жутко ревнивый. Собственник страшный и всегда должен быть в центре внимания. Он у нас около месяца назад сильно болел. С большим трудом спасли, на руках носили — но вот за время болезни он совсем сел на шею», — рассказала TUT.BY Галина Борсук.
Здоровья псу и его его хозяевам. Будьте счастливы в новом году!
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Дворняга поселилась у фермеров, у которых местные власти изъяли землю - но, в том числе и благодаря TUT.BY, все стало на свои места.
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