ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каменецком районе теперь живет единственная в стране собака по кличке Тутбай

28.12.2017 07:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В агрогородке Видомля Каменецкого района живет дворняга по кличке Тутбай.


Фото: Галина Борсук

Домашний питомец поселился в семье Галины и Николая Борсук вскоре после встречи с корреспондентом TUT.BY: фермеры несколько месяцев боролись за изъятый местными властями участок, но безуспешно. После того, как история попала в СМИ, ситуацией заинтересовались областные и республиканские власти — и конфликт разрешился: фермерам предложили такой же по площади участок другого хозяйства.

Собака же в семье Борсук, по их словам, появилась для того, чтобы «отвлечься от стрессов» нескольких месяцев «земельного противостояния». Назвать решили «Тутбаем» или «Тутбайкой», отметив таким образом роль журналистов белорусских СМИ в урегулировании конфликта.


«У нашего Тутбая есть особенная черта характера — жутко ревнивый. Собственник страшный и всегда должен быть в центре внимания. Он у нас около месяца назад сильно болел. С большим трудом спасли, на руках носили — но вот за время болезни он совсем сел на шею», — рассказала TUT.BY Галина Борсук.

Здоровья псу и его его хозяевам. Будьте счастливы в новом году!

 
 
Ссылка на источник 158
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дворняга поселилась у фермеров, у которых местные власти изъяли землю - но, в том числе и благодаря TUT.BY, все стало на свои места.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Спасение белорусских врачей в Ливии: хроника событий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика