В Каменецком районе теперь живет единственная в стране собака по кличке Тутбай

В агрогородке Видомля Каменецкого района живет дворняга по кличке Тутбай.



Фото: Галина Борсук

Домашний питомец поселился в семье Галины и Николая Борсук вскоре после встречи с корреспондентом TUT.BY: фермеры несколько месяцев боролись за изъятый местными властями участок, но безуспешно. После того, как история попала в СМИ, ситуацией заинтересовались областные и республиканские власти — и конфликт разрешился: фермерам предложили такой же по площади участок другого хозяйства.

Собака же в семье Борсук, по их словам, появилась для того, чтобы «отвлечься от стрессов» нескольких месяцев «земельного противостояния». Назвать решили «Тутбаем» или «Тутбайкой», отметив таким образом роль журналистов белорусских СМИ в урегулировании конфликта.





«У нашего Тутбая есть особенная черта характера — жутко ревнивый. Собственник страшный и всегда должен быть в центре внимания. Он у нас около месяца назад сильно болел. С большим трудом спасли, на руках носили — но вот за время болезни он совсем сел на шею», — рассказала TUT.BY Галина Борсук.

Здоровья псу и его его хозяевам. Будьте счастливы в новом году!