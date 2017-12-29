10-дневный безвиз в Гродно и Бресте. Кто им сможет пользоваться и ждать ли наплыва туристов

C 1 января иностранцы смогут приезжать в некоторые районы Брестской и Гродненской областей без виз на 10 дней . Однако правила въезда для таких туристов отличаются от правил для тех, кто прилетает в страну на 5 дней. Разбираемся, как будут приезжать иностранцы в западные регионы страны.

Какие территории стали безвизовыми на Гродненщине и Брестчине? Карта безвизовых территорий и пункты пропуска в них

Безвизовым стала туристско-рекреационная зона «Брест». Сюда вошли Брест, Брестский, Каменецкий, Жабинковский, Пружанский районы Брестской области и Свислочский район Гродненской области. Кроме того новые правила включают туристско-рекреационный парк «Августовский канал», в который сейчас входит не только Гродно, но и Гродненский район.

Как и где смогут проезжать без виз иностранцы? Пропуск безвизовых туристов будет осуществляться по 12 пунктам пропуска. В Брестской области это: Брест (Тересполь), Домачево (Словатичи), Песчатка (Половцы), пункте упрощенного пропуска Переров (Беловежа), железнодорожном пункте пропуска Брест (Тересполь), пункте пропуска аэропорт Брест В Гродненской области: Брузги (Кузница Белостоцкая), Привалка (Райгардас), пунктах упрощенного пропуска Лесная (Рудавка), Привалка (Швяндубре), железнодорожном пункте пропуска Гродно, пункте пропуска аэропорт Гродно. Как заверили в Госпогранкомитете, пограничники готовы к увеличению нагрузки.

Иностранцу, чтобы приехать в Гродно или Брест, будет достаточно только паспорта? На самом деле нет. Необходимы: паспорт, медицинская страховка, миграционная карта (ее выдают при въезде). Но самое главное — документ, предоставляющий иностранным гражданам право на индивидуальное (групповое) посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» или туристско-рекреационного парка «Августовский канал». По сути, приехать по безвизу иностранцы смогут только через белорусскую турфирму. Причем ту, у которой есть специальный сертификат соответствия и которая имеет право выдавать документы для безвизового посещения. В ближайшее время заработает брестский сайт по примеру гродненского grodnovisafree.by. На этом портале турист сможет из перечня туроператоров выбрать нужного и написать свои пожелания по программе тура. После того, как турист оплатит программу и заключит договор с туроператором, ему вышлют подтверждение на право въезда без визы и получение забронированных туристических услуг. За заполнение и (или) выдачу документов на право посещения нашей страны плата взиматься не будет.

Граждане каких стран могут приезжать к нам без визы? По указу президента № 462 без виз к нам могу приехать граждане 77 стран, в том числе Гонконга, который является специальным административным районом Китайской Народной Республики, а также лица, имеющие статус негражданина в Латвии и лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии. Весь список доступен по ссылке .

Нужно ли будет регистрироваться в отделах миграции безвизовым туристам? Да. Иностранцам, приехавшим по безвизу в Гродно и Брест, придется регистрироваться в течение пяти дней. Как правило, вопросы регистрации решают сотрудники гостиниц или усадьб, в которых останавливаются иностранцы. Кстати, тем, кто прилетает по безвизу в Минск, делать этого не надо.

Сможет ли безвизовый турист, приехавший в Брест, съездить еще и в Гродно, где тоже действует безвиз? Нет. Иностранному безвизовому туристу, приехавшему в Брест, запрещено покидать территорию туристско-рекреационной зоны «Брест». При этом если у иностранца тур заказан только на территории Бреста, он может посещать и другие безвизовые районы туристско-рекреационной зоны «Брест».

А может ли турист сам составить себе программу путешествия по Августовскому каналу или по Бресту и окрестностям? И да, и нет. Турист может составить индивидуальную программу, но только с туроператором. На основании пожеланий клиента туроператор составляет программу визита, а затем турист ее оплачивает и получает документ для безвизового въезда. При этом срок индивидуальной программы не должен превышать десяти суток.

Нужно ли на границе безвизовому туристу доказывать, что у него хватит денег? При въезде в Беларусь у иностранца должна быть сумма не менее 2 базовых величин на каждый день пребывания. С 2018 года размер базовой величины будет составлять 24,5 рублей, то есть по 49 рублей на день.

Как долго безвизовый турист может находится в Бресте или Гродно? Иностранец может находится в безвизовой зоне весь срок тура, купленного у туроператора. При покупке дополнительных туристических услуг срок пребывания продлевается. Однако общий срок пребывания иностранца в безвизовой зоне не должен превышать 10 суток независимо от количества купленных туров.

Что помешает безвизовому туристу уехать из Бреста в Минск? Ничего. Контрольно-пропускных пунктов на границах безвиза не будет. Однако если безвизового туриста остановят сотрудники милиции на территории Минска, ему грозит ответственность по статье 23.55 КоАП «нарушение правил пребывания в Республике Беларусь». Санкция предусматривает предупреждение с депортацией или без депортации или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин (490 рублей с 2018 года) с депортацией или без депортации. Безвизовый иностранец попадает на контроль с момента приезда в страну. По закону гостиницы, санатории, аугроусадьбы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по сдаче в наем жилых помещений, обязаны в течение трех часов после «оформления» иностранца представить в милицию информацию о своих постояльцах, в том числе их персональные данные.

Что изменилось в «безвизовом законодательстве» кроме расширения территории и увеличения времени пребывания туристов? Если раньше безвизовые туристы могли ночевать, где им было удобнее, например, у друзей и знакомых, то сейчас они должны обязательно бронировать места в отелях, санаториях, агроусадьбах или квартиры, которые официально сдаются в наем. Это не касается так называемых экскурсантов, то есть тех, кто приезжает в Беларусь на один день.

С 1 января Брест станет популярным туристическим местом? Не факт. Брестские туроператоры, с которым связался TUT.BY, отметили: для того, чтобы оформлять туры для безвизовых туристов, туроператорам необходимо зарегистрироваться на сайте, который пока не работает. Без него потенциальные туристы не смогу связаться с туроператорами. Гродненские же туроператоры говорят, что временно приостановили прием и оформление безвизовых туристов, так как есть много вопросов по поводу практического применения Указа, а ответы они пока не получили. Также система по регистрации безвизовых туристов гродненского сайта grodnovisafree.by пока не работает. Интересно, что доменное имя grodnovisafree.by зарегистрировано на отдел образования, спорта и туризма Гродненского городского исполнительного комитета, а администратором домена brestvisafree.by является брестская туркомпания ООО «Сезон отдыха».