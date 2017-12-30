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От Рогачука с "нетунеядцами" до мамы Саши Коржича. Люди Брестчины, которые восхитили нас в 2017-м
31.12.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
2017-й нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда протягивали руку помощи нуждающимся.
Владимир Журавель — тренер, который пришел, увидел, победил… и ушел
Под руководством Владимира Журавеля брестский клуб в 2017 году завоевал Кубок Беларуси, на пути к трофею обыграв всех призеров чемпионата страны — минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».
В чемпионате Беларуси брестское «Динамо» за полсезона вырвалось с 10-го на 4-е «полуеврокубковое» место. Несмотря на все заслуги, в декабре стало известно, что тренер покидает клуб.
— Уход был моей инициативой, причины и мотивы в одном абзаце не объяснить. Как вышло, так вышло. Скажу лишь, что это не совсем импульсивное решение, на его созревание был целый год. При этом я понимаю, что команда и клуб дали мне, наверное, больше, чем дал я, — пояснил
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В 2017 году нас удивили 70-летний
Его единомышленница из Пружан,
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В 2017 году в Брестской области началась
Дмитрий Суярков — айтишник и морской волк
39-летний программист Дмитрий Суярков восемь лет назад решил, что пришло время осуществить свою детскую мечту — построить яхту и отправиться в путешествие. В октябре 2017 года он вернулся в Брест из почти пятимесячного водного путешествия по Европе на яхте Oleksa, которую сам построил с нуля. Он прошел 14 стран, миновал 347 шлюзов, намотал 3600 миль, сменил трех попутчиков и месяц с семьей бороздил каналы и реки Франции. На прибыльной работе, с которой он ушел на время путешествия, его так и не дождались. «Но это того стоило», — признался Дмитрий.
Дмитрий Страчук, который не дал сослуживцу погибнуть
5 апреля во время учений в Шумилинском районе (Витебская область) произошла нештатная ситуация. У двух брестских десантников - Дмитрия Страчука и его сослуживца Евгения Жарского - произошло опасное схождение парашютов. У Евгения погас купол, Дмитрий в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища - и они
Оба были представлены к медале «За отвагу».
Нетунеядцы и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, которые не побоялись друг друга
Главным политическим событием страны и региона в 2017 году, без сомнения, были несанкционированные марши нетунеядцев. На самую крупную стихийную акцию 5 марта собралось около тысячи человек. Люди стояли на площадке перед горисполкомом и требовали встречи с местными властями.
Мэр города не стал отсиживаться в кабинетных окопах и организовал такую же стихийную встречу в актовом зале.
— Мне есть о чем с людьми говорить, есть что рассказать. Тем более что по городу Бресту есть масса хороших задумок и хороших примеров. Важно также, чтобы все действия власти были прозрачными и понятными для людей.(…) Очень важно объяснять им, что делается, как делается и куда мы придем, — прокомментировал свое решение TUT.BY градоначальник.
Традиция прижилась. С тех пор председатель Брестского горисполкома дважды организовывал встречи с жителями города, на которые собирались по нескольку сотен человек.
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Через неделю после гибели Коржича Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выяснилось, что парня нашли висящим в петле с майкой на голове и связанными ногами.
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Эта история еще не закончилась.
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Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда...
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