2017-й нас удивлял, радовал, иногда пугал, но чаще вдохновлял людьми, которые живут рядом с нами. Они доказывали, что невозможное возможно, боролись с системой, стереотипами, штампами, бежали из зоны комфорта открывать новые горизонты, покорять вершины и всегда протягивали руку помощи нуждающимся.

Владимир Журавель — тренер, который пришел, увидел, победил… и ушел



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

Под руководством Владимира Журавеля брестский клуб в 2017 году завоевал Кубок Беларуси, на пути к трофею обыграв всех призеров чемпионата страны — минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».

В чемпионате Беларуси брестское «Динамо» за полсезона вырвалось с 10-го на 4-е «полуеврокубковое» место. Несмотря на все заслуги, в декабре стало известно, что тренер покидает клуб.

— Уход был моей инициативой, причины и мотивы в одном абзаце не объяснить. Как вышло, так вышло. Скажу лишь, что это не совсем импульсивное решение, на его созревание был целый год. При этом я понимаю, что команда и клуб дали мне, наверное, больше, чем дал я, — пояснил журналисту Василию Сарычеву экс-тренер брестского «Динамо».

Пенсионеры-суперэйджеры, которые объявили бессрочную войну болезням и старости





В 2017 году нас удивили 70-летний Виктор Фросинский из Пинска и 90-летняя Галина Немцова. Оба - ярые приверженцы здорового и активного образа жизни. Виктор Фросинский каждый день занимается на самодельных тренажерах: 40 минут утром и два часа вечером. Он голыми руками рвет 700-страничные книги и цепи, теннисные мячи, автомобильные номера, сгибает сковородки и вбивает ладонью гвозди в дерево.





Его единомышленница из Пружан, Галина Константиновна Немцова , с 6.00 до 8.00 каждый день в одиночку наворачивает круги на пружанском стадионе, по вторникам и пятницам у нее два часа йоги, по понедельникам и четвергам — гимнастика, а в промежутках вышивка, хор и книжный клуб. В свободное время ухаживает за одинокими лежачими стариками, ходит в приют играть с детишками, выгуливает шестимесячного соседского малыша из многодетной семьи, ездит, когда пригласят, в дом-интернат развлекать постояльцев.

Экологи и рабочие, которые добывают белорусский янтарь





В 2017 году в Брестской области началась пробная добыча янтаря . Белорусский солнечный камень достают из болота вблизи деревни Баранцы Жабинковского района Брестской области. Здесь расположена одна из 22-х разведанных в прошлые годы залежей на Гатча-Осовском янтаропроявлении. По геологоразведочным данным, на пилотном участке, где ведется пробная эксплуатация, покоится до 2,5 тонн ценной окаменевшей смолы.

Дмитрий Суярков — айтишник и морской волк





39-летний программист Дмитрий Суярков восемь лет назад решил, что пришло время осуществить свою детскую мечту — построить яхту и отправиться в путешествие. В октябре 2017 года он вернулся в Брест из почти пятимесячного водного путешествия по Европе на яхте Oleksa, которую сам построил с нуля. Он прошел 14 стран, миновал 347 шлюзов, намотал 3600 миль, сменил трех попутчиков и месяц с семьей бороздил каналы и реки Франции. На прибыльной работе, с которой он ушел на время путешествия, его так и не дождались. «Но это того стоило», — признался Дмитрий.

Дмитрий Страчук, который не дал сослуживцу погибнуть





5 апреля во время учений в Шумилинском районе (Витебская область) произошла нештатная ситуация. У двух брестских десантников - Дмитрия Страчука и его сослуживца Евгения Жарского - произошло опасное схождение парашютов. У Евгения погас купол, Дмитрий в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища - и они благополучно приземлились .

Оба были представлены к медале «За отвагу».

Нетунеядцы и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, которые не побоялись друг друга





Главным политическим событием страны и региона в 2017 году, без сомнения, были несанкционированные марши нетунеядцев. На самую крупную стихийную акцию 5 марта собралось около тысячи человек. Люди стояли на площадке перед горисполкомом и требовали встречи с местными властями.

Мэр города не стал отсиживаться в кабинетных окопах и организовал такую же стихийную встречу в актовом зале.

— Мне есть о чем с людьми говорить, есть что рассказать. Тем более что по городу Бресту есть масса хороших задумок и хороших примеров. Важно также, чтобы все действия власти были прозрачными и понятными для людей.(…) Очень важно объяснять им, что делается, как делается и куда мы придем, — прокомментировал свое решение TUT.BY градоначальник.





Традиция прижилась. С тех пор председатель Брестского горисполкома дважды организовывал встречи с жителями города, на которые собирались по нескольку сотен человек.

Пинчане, которые построили первый отечественный теплоход «Белая Русь» и доказали, что он нам нужен





18 апреля в Пинске спустили на воду отечественный круизный теплоход «Белая Русь» , который построили на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». Первый сезон белорусского речного туризма стал успешным. Практически на все рейсы были раскуплены билеты. Не помешали этому ни высокая цена тура, ни то, что в июле Припять обмелела и судно ходило лишь по Брестской области.

«Белая молния» Юлия Нестеренко, которая ушла красиво





31 мая олимпийская чемпионка Афин в беге на 100 метров Юлия Нестеренко объявила о завершении своей спортивной карьеры . После общения с прессой у Юлии прошел символический старт на 100 метров, потом ей дарили цветы, фотографировали, вручали медали и благодарности.

«Два года назад я не могла слышать о завершении карьеры. Прошло время, и я успокоилась. Все прошло спокойно и гармонично. Без ломки».

Светлана Коржич, которая не молчала





3 октября в подвале воинской части в Печах в петле обнаружили тело Александра Коржича. Его матери, Светлане, сказали, что солдат совершил суицид . Женщина усомнилась в предварительной версии трагедии и благодаря журналистам добилась того, чтобы о дедовщине заговорили на всю республику.

Через неделю после гибели Коржича Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выяснилось, что парня нашли висящим в петле с майкой на голове и связанными ногами.

В Печах в части, где служил Александр Коржич уволили командира и предъявили обвинение по уголовному делу десяти военнослужащим, еще пять получили статус подозреваемых.

Эта история еще не закончилась.