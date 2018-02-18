Отделение хирургии и трансплантации Брестской облбольницы переезжает в собственные помещения

На пятом этаже Брестской областной больницы приятно пахнет краской. Мастера собирают мебель, сантехники проверяют работу кранов. Мы приехали сюда в среду, а в пятницу, 16 февраля, здесь торжественно откроют собственное крыло для отделения хирургии и трансплантации. До этого пациенты отделения размещались на койках кардиологии. Этого новоселья персонал и их непростые пациенты ждали без малого семь лет, с мая 2011 года. Тогда Брестчина стала первым региональным центром, в котором жителю области пересадили почку. С тех пор таких операций сделано около 260, плюс две пересадки печени и пересадка сердца, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Николай Чеберкус

На реконструкцию крыла, где разместилось отделение, ушло около четырех месяцев. Ремонт сделан исключительно собственными силами, организации со стороны не привлекались. Даже краску на стены и плитку в санузлы выбирали всем коллективом, долго обсуждали, спорили.

Речь в данном случае не о комфорте. Для пациентов после пересадки органов нужны особые условия послеоперационного ухода. Помещения должны быть стерильные, в два раза больше площади на одного пациента (двенадцать квадратных метров вместо шести). Поэтому в палатах размещается не больше трех коек.

Войти в отделение можно будет только по чипам, чтобы избежать перекрещивания инфекций, поясняет заведующий отделением, кандидат медицинских наук Андрей Шестюк. Потому что после операции у пациентов отделения резко снижается иммунитет. Задача врача не только удачно сделать операцию, но и проследить, чтобы в послеоперационный период пациент не подхватил инфекцию.

Служба трансплантации в Брестской облбольнице — не одно отделение, а сразу несколько. По соседству с отремонтированным крылом уже пару лет работает отделение анестезиологии и реанимации, нефрологии и гемокоррекции, которое функционирует в одной связке с отделением трансплантации. Здесь пациентам проводят экстренный гемодиализ, наблюдают их после операции и переводят в случае осложнений. Благодаря развитию трансплантационной службы в области, средняя продолжительность ожидания донорской почки сократилась за эти годы с полутора лет до семи месяцев. На заместительной терапии вследствие хронической почечной недостаточности находятся около 560 жителей области, 260 из них сделана пересадка почки.

- С 2011 года назначение отделения видоизменилось и дополнилось, — объясняет главный врач больницы Александр Карпицкий. — В 2015 году мы переименовали его в отделение хирургии и трансплантации, расширив тем самым его возможности. Сегодня хирурги занимаются не только пересадкой органов, но и наиболее технологичными вмешательствами на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе. За это время в отделении внедрили весь спектр реконструктивных операций на поджелудочной железе. И, что самое важное, все чаще врачи прибегают к малоинвазивным технологиям. Большая часть операций выполняется лапароскопически с помощью небольших надрезов. Мы первыми среди всех регионов сделали таким способом резекцию поджелудочной железы и первыми в стране выполнили лапароскопическую резекцию печени. Наша больница очень хорошо ощутила, что кардиохирургия и трансплантация — это медицинские отрасли-локомотивы, которые подняли уровень всех отделений больницы. Благодаря им почти все вспомогательные службы повышают свою квалификацию. В прошлом году около 20 наших специалистов прошли стажировки в девяти странах Европы.

Пациенты переедут в новое отделение сразу после торжественного открытия. Тем самым высвободятся так необходимые десять коек для кардиологического отделения, которые трансплантация занимала временно.