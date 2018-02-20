В Гродно из-за отравления угарным газом в ванне утонула школьница . Специалисты говорят, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. А жители дома рассказывают, что после капремонта, который был 10 лет назад, у них периодически возникают проблемы с тягой в вентканалах.





— Знаю, что мама одна ее воспитывала. Ребенок был единственным в семье, — говорит жительница дома по улице Стефана Батория в Гродно.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, судэксперты, сотрудники МЧС и представители газовых служб.

— Уже ночью к нам начали приходить специалисты. Сначала из облгаза, проверяли документы, потом следователи, потом пожарные. Честно говоря, у нас с колонками, а вернее, с тягой какие-то постоянные проблемы. Все началось после капитального ремонта в 2007 году. До этого все было нормально, — говорит соседка семьи, в которой произошла трагедия. — Наша квартира находится на первом этаже, а та, где произошла трагедия — на третьем над нами. Наши неполадки происходили несколько лет назад. Тогда оказалось, что между первым и вторым этажами в вентиляционной трубе остался строительный мусор после капремонта. В конце концов проблемой занялись работники ЖЭСа. Мы несколько раз обращали их внимание на слабую тягу. Тогда решили почистить вентиляционную шахту. Оказалось, что она практически вся забита. Когда очищали ее, то вытянули оттуда даже обломки кирпичей. Сейчас вроде все нормально.





О слабой тяге и говорит и женщина из соседнего подъезда.

— Да, были у нас неполадки с дымовым каналом года два тому назад. Приезжали специалисты, все исправили. После этого вопросов не возникало. А тут такая трагедия, — разводит руками пожилая женщина.

Специалистам только предстоит разобраться в случившемся.

— Мы сейчас проверяем всю информацию. Наши специалисты тоже работают на месте происшествия, — рассказали в ПУ «Гродногаз».

— Для установления причины смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений на теле нет. По предварительным данным, причина смерти — смертельная концентрация окиси углерода в замкнутом пространстве. К летальному исходу могло привести отравление угарным газом вследствие ненадлежащей работы газового оборудования в ванной комнате, — сообщили в СК.





Это не первый случай за последние несколько лет отравления угарным газом. Подобные ЧП со смертельными исходами происходили, например, в Борисове, где 27 января 2016 года в многоквартирном доме погибли шесть человек. А вечером 7 февраля того же года в деревне Заболотье Рогачевского района в бане нашли без признаков жизни пожилую пару. Пенсионеры умерли от отравления угарным газом. 9 февраля 2016 года в Волковыске мужчина задохнулся в автомастерской. В 2017 году в Столбцах женщина с тремя детьми отравилась угарным газом . К счастью, в последнем случае людям удалось выжить.