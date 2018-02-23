Ой, как холодно! Погода в Витебске в выходные

Зима разозлилась всерьез: выходные будут холодными, а на новой неделе мороз еще более усилится. Такой прогноз дает pogoda.by.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В субботу и воскресенье, 24−25 февраля, в Витебске ночью −15…17 °C, днем — −10…12 °C. Пасмурно, но иногда из-за туч будет появляться солнышко. Ветер слабый.

В начале недели столбик термометра, по предварительному прогнозу, покажет до -20 °C.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY .