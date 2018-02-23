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Ой, как холодно! Погода в Витебске в выходные
23.02.2018 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Зима разозлилась всерьез: выходные будут холодными, а на новой неделе мороз еще более усилится. Такой прогноз
В субботу и воскресенье, 24−25 февраля, в Витебске ночью −15…17 °C, днем — −10…12 °C. Пасмурно, но иногда из-за туч будет появляться солнышко. Ветер слабый.
В начале недели столбик термометра, по предварительному прогнозу, покажет до -20 °C.
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Зима разозлилась всерьез: выходные будут холодными, а на новой неделе мороз еще более усилится.
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