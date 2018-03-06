Напротив «Гиппо» на улице Горецкого затопило проезжую часть, сообщили TUT.BY читатели. В администрации Фрунзенского района рассказали, с чем это связано.

Замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей говорит, что около 12.50 на этом участке прорвало трубопровод холодного водоснабжения. Сейчас утечка воды остановлена, а районный ремавтордор контролирует, чтобы вода не намерзала.

— Помпы [откачки воды] уже работают, сейчас подъедет аварийка, и до конца дня все устранят. Не думаю, что будут какие-то отключения, — говорит чиновник. ГАИ сейчас тоже на месте и организует движение по этому участку.



Фото со страницы Ирины Антоновой в фейсбуке