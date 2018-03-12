На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан несколько белорусов поехали работать волонтерами. Среди них была и минчанка Ирина, которая уже в третий раз проводит свой отпуск на Играх. Почему ей стыдно за белорусских журналистов, в каких условиях живут волонтеры и как можно заработать на олимпийской форме тысячу долларов — в материале TUT.BY.

Фото: Reuters

Ире 23 года, она работает начальником отдела маркетинга в Национальном агентстве по туризму при Министерстве спорта и туризма. В отпуск девушка ездит работать волонтером на Олимпийские и Европейские игры. На днях она вернулась из Кореи.

До этого у Ирины уже был опыт работы на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на Европейских играх в Баку в 2015-м. Кроме этого, девушка подрабатывала тим-хостом хоккейных команд на турнирах, то есть решала разные организационные вопросы спортсменов. Когда училась в школе, была волонтером на детском «Евровидении» в Минске в 2010 году.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Ира отучилась на журфаке, поэтому и для волонтерства выбирала профильное направление — работала с пиаром и прессой.

— Просто это всегда звучит очень круто — поехать на Олимпиаду, независимо от того, интересуются этим люди или нет. Все равно все смотрят Игры. Но мне интересно не просто посмотреть по телеку, а поучаствовать именно в организации крупного мероприятия. Кроме того, это путешествие. В европейские страны всегда есть возможность приехать — это близко и не так дорого. А когда бы я сама приехала в Бразилию или Корею, если бы не Олимпиада?

«Русский язык в другой стране — сильное звено, хотя нам кажется бесполезным»

В Корее Ирина работала в информационном центре: в службе, которая занимается коммуникациями и имиджем Олимпиады. В ее задачу входил мониторинг СМИ. Если в новостях был какой-то негатив или поднимались острые темы — нужно было подготовить материал для пресс-секретаря, который каждый день делал заявление для журналистов. Также волонтер писала стенограмму пресс-конференции.

Фото из личного архива Ирины Гордиенко

Иногда для журналистов нужно было организовать интервью с отдельными спортсменами. И несмотря на то что на Олимпиадах есть служба перевода, иногда беседу нужно было еще и переводить.

— Английский для волонтера — это как опция по умолчанию. А русский язык — это большой плюс для других стран. Это возможность переводить беседу со спортсменами из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Казахстана. В общем, это сильное звено в другой стране, хотя нам кажется бесполезным.

В пресс-центре Ирина встретила и белорусских спортивных журналистов. Но их работой осталась недовольна.

Фото из личного архива Ирины Гордиенко

— Из белорусских журналистов в пресс-центре я встретила человек десять. Знаете, если журналисты из Британии подходили и задавали конкретные вопросы по работе, просили статистику, делали запросы на интервью, то наши интересовались, где раздают бесплатные сувениры и какие мероприятия можно посетить. Кроме этого, они не знали английского или знали язык очень плохо.

Ира предполагает, что белорусские журналисты, которые профессионально делали свою работу, просто не обращались пресс-центр. Но за коллег, которых она встретила в Корее, ей было стыдно.

— Нужно больше профессионализма. Хочется верить, что на Олимпиаду от страны отправляют лучших людей.

«Жили в пустых комнатах с матрасами»

Ирина рассказывает, что в Корее большинство журналистов и спортсменов жили в Канныне. Им нужно было добираться до работы на автобусе 40 минут. А волонтеров от мест соревнований поселили еще дальше.

— Мы жили в горах, в 60 километрах от Северной Кореи. Каждый день мы тратили почти полтора часа на дорогу до работы. Это как если бы Олимпиада проходила в Минске, а волонтеров селили в санаторий возле Вилейки или Жодино.

Жилье, в котором поселили волонтеров, Ира описывает просто.

— В квартире мы жили вшестером. Нас селили по два человека в пустые комнаты без окон. Спали на полу на матрасах. Пол был с подогревом. Еще у нас был телевизор и плита, где можно было подогреть воду. У других такого не было. По обстановке напоминало хороший советский санаторий.

Кухня в квартире, где жили волонтеры. Фото из личного архива Ирины Гордиенко Гостиная комната в квартире, где жили волонтеры. Фото из личного архива Ирины Гордиенко Так выглядела спальня на двоих. Слева в углу — матрасы. Фото из личного архива Ирины Гордиенко

В Корее волонтерам оплачивали жилье, транспорт до работы и питание. Участие стоило недешево. Кроме того, проблематично было сделать визу — нужно было получить специальное приглашение.

— Корейцы помогать с приглашением не хотели. Поэтому этот вопрос помогало решить посольство Беларуси в Корее. Виза в итоге обошлась в 40 долларов, перелет и дорога — 690.

«В Рио была самая невыгодная Олимпиада»

Девушка признается, что быть волонтером на некоторых Играх затратно. Обычно организаторы оплачивают питание и проживание. Дорожные расходы остаются на волонтерах. Но организация работы и условия проживания в разных странах могут сильно отличаться. Ирина рассказывает, что выгоднее всего было работать в Баку.

Фото из личного архива Ирины Гордиенко

— Нам оплатили питание, проживание, дорогу от жилья до работы, выдали форму. Но за несколько недель еще и оплатили перелет. То есть по факту нам оплатили все расходы. Условия были очень хорошие. Так как мы работали с медиа — нас поселили вместе с журналистами в медиадеревню. Я жила одна в двухместном номере со всеми удобствами. Я наивно полагала, что так будет везде.

Но в Рио условия жизни кардинально отличались. Волонтеры жили в хостелах или у знакомых, им не оплачивали перелет и визу, которая стоила порядка 100 долларов.

Церемония закрытия Игр в Баку в 2015 году. Фото из личного архива Ирины Гордиенко

— Один раз в день нас кормили и оплачивали четыре поездки в сутки за дорогу до работы. Это былая самая невыгодная Олимпиада, одни билеты туда и обратно стоили по акции 550 долларов. Но там было очень весело. Мы успели попутешествовать по стране, погулять — все-таки Игры проходили в городе, а не в горах в провинции, как в Корее.

«Некоторые волонтеры продают одежду на аукционах и зарабатывают нормальные деньги»

Корейцы, говорит Ирина, держатся особняком, и если европейцы просят помочь, то они с улыбкой на лице ответят, что этот вопрос никак невозможно решить. Подружиться с корейцами тоже очень сложно.

— Кроме того, в Азии очень развита социальная иерархия. Волонтеры в этой иерархии — самое последнее звено. Соответственно, все потребности волонтеров удовлетворялись в последнюю очередь. Например, в Баку понимали, что люди бесплатно приехали работать на мероприятие. А в Корее волонтер — это чуть ли не раб. Хотя было заметно, что корейцы очень рады, что у них проходит Олимпиада. Народ был счастлив.

Девушка рассказывает, что корейцы не совсем обязательные. Это ощущалось и в личном общении, и в организации работы. Например, автобус мог просто не приехать по расписанию.

— У нас как у волонтеров была возможность посещать все спортивные мероприятия. Я как раз собиралась посмотреть биатлон, где мы должны были взять золото. Но мой автобус просто не пришел.

За время игр девушка успела посмотреть лишь одни соревнования — по прыжкам с трамплина. Фото из личного архива Ирины Гордиенко

А так как рядом с отелем, где они жили, никаких развлечений не было, то многие пользовались приложением для знакомств Tinder.

— Мы открывали Tinder и просто видели там профили спортсменов, тренеров, физиотерапевтов, журналистов. Я потом читала, что во время Олимпиады в Корее выросла посещаемость Tinder и Pornhub. Видимо, скучно было всем. Мы иногда общались с некоторыми парнями, но пересечься было сложно — жили в разных регионах.

Среди преимуществ волонтерства — возможность посмотреть соревнования, а также подзаработать. Всем волонтерам на Олимпиадах выдают рабочую одежду — куртку, кофту или футболку, брюки, обувь, часы. После Игр одежду часто выставляют на интернет-аукционы.

— Фирма, которая делала спортивную форму для игр в Корее, — The North Face. Спортивная одежда с Олимпиад дорогая, стоит порядка 600−1000 долларов. Некоторые волонтеры, кстати, продают одежду на аукционах и зарабатывают нормальные деньги. Иногда на Олимпиаду приезжают волонтеры, которые получают форму и больше не появляются на играх.

Весь комплект формы волонтеров из 11 вещей уже продают на аукционе почти за 1200 долларов. Скриншот с сайта ebay.com

В целом же об участии в последних Играх девушка не жалеет. Но говорит, что многие волонтеры остались недовольны условиями, поэтому на Паралимпийские игры в Корее не остались. Сейчас Ирина подала заявку на работу на Европейских играх в Минске, но конкретного ответа пока не получила.

Как стать волонтером на Олимпиаде

На Олимпиадах девушка встречает мало белорусов. Объясняет причины — во-первых, дорого, во-вторых, многие просто не знают о такой возможности.

— Когда я пришла в последний день в посольство за визой, мне сказали, что из Беларуси едут волонтером на Олимпиаду только три человека.

Ира с коллегой в Рио в 2016 году. Фото из личного архива Ирины Гордиенко

Чтобы попасть в качестве волонтера на Игры, нужно подать заявку примерно за два года до соревнований. В анкете порядка 40 вопросов. В ней нужно описать весь опыт, указать, где хочешь работать, и заполнить остальные данные. Например, уже летом будет открыт набор на летнюю Олимпиаду в Токио. Заявку нужно оставлять на сайте в соответствующем разделе.

После этого с потенциальным волонтером проведут собеседование и тестирование на знание английского языка. Обычно процесс от подачи заявки до результата растягивается на два года.