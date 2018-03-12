Следователи проводят проверку по факту получения телесных повреждений, которые получил 30-летний мужчина на работе в лесу рядом с агрогородком Тарасенки Витебского района.

Следователи установили, что 5 февраля работник Суражского лесхоза в рабочее время получил травму на лесосеке квартала № 44. Это произошло, когда он выходил из кабины трактора и упал. С полученными телесными повреждениями мужчину госпитализировали в областную больницу.

— Из Суражского лесхоза в Витебский райотдел Следственного комитета своевременно поступило сообщение о несчастном случае на производстве, оно приобщено к материалу проверки, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Следователи опросили свидетелей и очевидцев, в том числе медработников, зафиксировали показания потерпевшего, назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы.

— Свою проверку по факту получения травмы на производстве в рабочее время проводит областное управление Департамента государственной инспекции труда. Выводы его специалистов следователям пока не поступили. До получения заключений по назначенным экспертизам проверка приостановлена, — добавила Светлана Сахарова.

Напомним, тракторист Суражского лесхоза Александр Ларионов получил черепно-мозговую травму. Мужчине сделали трепанацию черепа. В лесхозе говорят, что рабочий «неудачно поскользнулся, когда выходил из трактора». Сестра же пострадавшего утверждает, что на него упало дерево. «Брату грозит инвалидность, а его начальство старается скрыть факт производственной травмы», — отметила женщина в интервью TUT.BY.