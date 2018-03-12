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В Ляховичах огласили приговор мужчине, который заказал заражение ВИЧ-инфекцией своей бывшей жены

13.03.2018 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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13 марта в Ляховичах огласили приговор 41-летнему мужчине, который заплатил 50 долларов знакомому, чтобы тот уколол его бывшую жену шприцем с зараженной ВИЧ-инфекцией кровью.

Суд признал мужчину виновным в организации и руководстве умышленным заражением другого лица ВИЧ и незаконном приобретении, перевозке и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По совокупности ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщил TUT.BY заместитель прокурора Ляховичского района Алексей Щербаков, поддерживавший обвинение.

Суд также конфисковал автомобиль обвиняемого, изъятые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также обязал выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, вечером 27 ноября во дворе дома к 38-летней женщине подошел неизвестный мужчина, уколол ее ногу шприцем, в котором была кровь, и скрылся. Пострадавшая пришла домой и обратилась в милицию. Правоохранители задержали хулигана. Он рассказал, что покушение на женщину заказал ее бывший муж. За 50 долларов заказчик попросил вколоть женщине зараженную ВИЧ-инфекцией кровь. Однако исполнитель искать зараженную кровь не стал и набрал в шприц свою, неинфицированную.

Во время расследования уголовного дела в доме, гаражах и автомобиле обвиняемого нашли обрез одноствольного охотничьего ружья 36-го калибра, два ствола со ствольными коробками винтовки калибра 7,62 мм, 102 патрона калибра 7,62 мм и три стеклянные емкости с порохом.

 
 
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Исполнитель покушения должен был вколоть женщине шприц с зараженной ВИЧ кровью.

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