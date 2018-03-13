В Гродно появилась 13-летняя воровка: знакомится с детьми, напрашивается в гости, выносит деньги

Днем 13 марта жители гродненского микрорайона Ольшанка начали делиться друг с другом информацией-предупреждением: мол, расскажите своим детям о девочке, которая обворовывает квартиры. Информация, которой люди делились друг с другом в мессенджерах, с каждым часом обрастала все новыми «подробностями». Сообщалось, что вчера девочка лет 12−14 ограбила квартиру., и описывалось, как «работает» юная воровка. Подробности рассказывает гродненский портал s13.ru .

Схема якобы такова: девочка присоединяется к ребенку по пути из школы, знакомится с ним, уточняет, есть ли дома родители, просит дать ей попить воды, и, пока ребенок достает кружку, шарит по полкам и карманам курток. Местные говорят, что неуловимая девочка хорошо знает расположение камер видеонаблюдения во дворах — и умело прячет лицо.

В УВД Гродненского облисполкома подтверждают: «Действительно, такой случай имел место 12 марта. Правда, все было немного иначе».

Несовершеннолетняя жительница микрорайона Ольшанка возвращалась после занятий в школе домой. На улице она повстречала девочку, которая была неопрятно одета. Между ними завязался разговор, и первая предложила зайти к ней домой. Уже дома девочки разговорились, и новая знакомая попросила дать ей попить. Хозяйка отправилась на кухню и приготовила чай. Но гостья отказалась от напитка, а попросила вместо него дать ей очень холодной воды. Девочка не заподозрила ничего плохого и снова пошла на кухню — за водой.

Гостья через некоторое время отправилась домой. Чуть позже вернулись родители гостеприимной девочки — и обнаружили, что из комнаты пропали 150 долларов.

Взрослые обратились в милицию.

— Во время общения с девочкой было получено подробное описание подозреваемой. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность девочки. Это тринадцатилетняя жительница областного центра. Согласно уголовному кодексу Республики Беларусь за данное преступление уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет, — рассказал первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Гродно Николай Сазон.

По словам местных жителей, до этого случая та же девочка познакомилась на улице со школьником и пообещала ему подарить котенка. Мальчик привел ее домой. Пока ребенок был в туалете, новая знакомая успела украсть 10 рублей. Пропажу обнаружили, когда родители мальчика вернулись домой.

— Представляется разными именами, а на самом деле зовут ее Оля. Я сама стала свидетелем, а впоследствии — и понятой по этому делу. Ее искать долго даже не пришлось, в милиции очень хорошо знают и девочку, и родителей, — рассказала newgrodno.by жительница Ольшанки. — Деньги никто не вернет, ее маме выпишут очередной штраф.