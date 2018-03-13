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В Витебске внезапно закрылся спортклуб. Его владелец - в розыске
14.03.2018 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Первомайский РОВД Витебска просит всех, кому что-либо известно, помочь в розыске 43-летнего Максима Тимошенко — владельца внезапно закрывшегося спортклуба СrossMax. Вместе с Тимошенко милиция ищет также его семью — жену Ольгу и сына Максима. Ориентировка об их розыске висит возле дверей спортзала, который не работает уже три недели.
Правоохранители считают, что семья Тимошенко может скрываться в России. По данным милиции, владельцы СrossMax вывезли оборудование и закрыли спортклуб совершенно внезапно.
Похожее объявление разместили и возле входа в СrossMax. Правда, здесь указано, что зал не работает с 24 по 28 февраля.
В витебских пабликах активно обсуждают срочное закрытие спортзаведения.
— Это очень удивило всех клиентов. И расстроило. Как по мне — это был лучший и единственный в плане кроссфита зал в городе. Теперь надо искать, где тренироваться на таком же уровне, — рассказал TUT.BY один из посетителей уже бывшего клуба.
По его словам, цены на абонементы там были средние по городу. Разовое посещение стоило 5−7 рублей, безлимитная карта на 3 месяца — 180−190 рублей.
Спортклуб СrossMax открылся в 2016 году. Находился на проспекте Строителей, в здании торгового комплекса «Континент». Позиционировал себя как семейный клуб. Располагался на площади 1000 кв. м и был самым большим спортзалом в Витебске и единственным местом, где профессионально занимались кроссфитом. Кроме того, это был первый в городе зал, в котором работал фитнес-бар.
Владелец спортклуба Максим Тимошенко накануне открытия своего заведения в интервью порталу extremal.by
— Я полжизни занимался спортом, вел активный образ жизни. Служил в спецподразделениях России. Занимался бодибилдингом, хоккеем, смешанными единоборствами, выступал в профессиональных боях в панкратионе, играл, уже в Беларуси, в американский футбол. Но в какой-то момент служить надоело. Уволился офицером. Захотелось поработать в спорте и еще какую-то пользу принести человечеству. И приглянулся мне кроссфит.
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Милиция считает, что Максим Тимошенко с семьей может скрываться в России. Владельцы СrossMax вывезли оборудование и закрыли спортклуб совершенно неожиданно для...
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