В Витебске внезапно закрылся спортклуб. Его владелец - в розыске

Первомайский РОВД Витебска просит всех, кому что-либо известно, помочь в розыске 43-летнего Максима Тимошенко — владельца внезапно закрывшегося спортклуба СrossMax. Вместе с Тимошенко милиция ищет также его семью — жену Ольгу и сына Максима. Ориентировка об их розыске висит возле дверей спортзала, который не работает уже три недели.

Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Правоохранители считают, что семья Тимошенко может скрываться в России. По данным милиции, владельцы СrossMax вывезли оборудование и закрыли спортклуб совершенно внезапно.

Сайт спортивного заведения заблокирован. Последняя запись на стене в группе спортклуба во «ВКонтакте» появилась 27 февраля. В ней сообщается, что зал не работает с 24 февраля по 2 марта — «в связи с проведением демонтажа и монтажа оборудования для проведения спортивного мероприятия». 1 марта, как предупредил администратор группы, тренажеры планировали вернуть на место. Владельцев клубных карт просили не беспокоиться. Им обещали возместить стоимость тренировки, которые пришлось пропустить из-за того, что зал не работает.

Похожее объявление разместили и возле входа в СrossMax. Правда, здесь указано, что зал не работает с 24 по 28 февраля.

Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В витебских пабликах активно обсуждают срочное закрытие спортзаведения.

— Это очень удивило всех клиентов. И расстроило. Как по мне — это был лучший и единственный в плане кроссфита зал в городе. Теперь надо искать, где тренироваться на таком же уровне, — рассказал TUT.BY один из посетителей уже бывшего клуба.

По его словам, цены на абонементы там были средние по городу. Разовое посещение стоило 5−7 рублей, безлимитная карта на 3 месяца — 180−190 рублей.

Спортклуб СrossMax открылся в 2016 году. Находился на проспекте Строителей, в здании торгового комплекса «Континент». Позиционировал себя как семейный клуб. Располагался на площади 1000 кв. м и был самым большим спортзалом в Витебске и единственным местом, где профессионально занимались кроссфитом. Кроме того, это был первый в городе зал, в котором работал фитнес-бар.

Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Владелец спортклуба Максим Тимошенко накануне открытия своего заведения в интервью порталу extremal.by рассказывал :

— Я полжизни занимался спортом, вел активный образ жизни. Служил в спецподразделениях России. Занимался бодибилдингом, хоккеем, смешанными единоборствами, выступал в профессиональных боях в панкратионе, играл, уже в Беларуси, в американский футбол. Но в какой-то момент служить надоело. Уволился офицером. Захотелось поработать в спорте и еще какую-то пользу принести человечеству. И приглянулся мне кроссфит.

Максим Тимошенко. Фото: extremal.by

Тимошенко также работал персональным тренером в витебской женской фитнес-студии «Богиня». Был капитаном команды по американскому футболу «Витебские рыси».

Пострадавших клиентов спортклуба милиция просит обращаться в Первомайский РОВД по адресу: пр. Черняховского, 29. Звонить по телефонам: 8 0212 27-09-96, 711−53−16 (МТС), 310−40−02 (velcom). Тем, кто предоставит важную информацию о местонахождении Максима и Ольги Тимошенко, обещают вознаграждение и гарантируют анонимность.